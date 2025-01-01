По мотивам одного из ранних рассказов Василия Гроссмана «В городе Бердичеве», который М.Горький считал одним из лучших рассказов о гражданской войне.

Действие происходит в маленьком южном городке, куда входят отряды красной конницы. Здесь выясняется, что несгибаемому комиссару Вавиловой пришло время рожать. Бойцы не могут ожидать своего комиссара, поэтому ее решают оставить в многодетной еврейской семье мелкого ремесленника Ефима Магазанника. Постепенно, войдя в трудный быт многочисленной, но дружной семьи, комиссар проникается к этим людям искренним сочувствием и доверием настолько, что оставляет им только что рожденного ребенка, бросившись догонять ушедшие вперед красные части.