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Постер фильма Комиссар
Постер фильма Комиссар
Рейтинги
7.7 Рейтинг IMDb: 7.5
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2 постера
Киноафиша Фильмы Комиссар

Комиссар

Komissar 18+
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О фильме

Во время Гражданской войны в России женщина-комиссар кавалерии Красной Армии Клавдия Вавилова беременеет. До рождения ребенка она вынуждена оставаться в семье бедного кузнеца-еврея Ефима Магазинника, который живет с женой, свекровью и шестью детьми. Поначалу и они, и «мадам Вавилова», как они ее называют, не в восторге от такого соседства, но вскоре они сближаются и становятся почти родными друг другу. Но постепенно фронта войны приближаются все ближе к их дому…

  • После окончания работы над фильмом режиссер Александр Аскольдов потерял работу, был исключен из Коммунистической партии, обвинен в социальном паразитизме, выслан из Москвы и лишен права работать в кино на всю жизнь. Все экземпляры фильма были уничтожены, а Нона Мордюкова и Ролан Быков, главные звезды советского кино, умоляли власти избавить его от еще более серьезных обвинений.
  • Единственный сохранившийся экземпляр фильма был чудом спасен от уничтожения любимцем власти, режиссером и основателем ВГИКа Сергеем Герасимовым. Он забрал копию из хранившегося в КГБ сейфа, заменив ее другой бобиной. 
  • Фильм исследует темы женственности и материнства на фоне Гражданской войны. Для него характерно сочетание острой социальности с магическим реализмом, например, в сцене, где звуки пения Мадонны заглушаются марширующим полком.

По мотивам одного из ранних рассказов Василия Гроссмана «В городе Бердичеве», который М.Горький считал одним из лучших рассказов о гражданской войне.

Действие происходит в маленьком южном городке, куда входят отряды красной конницы. Здесь выясняется, что несгибаемому комиссару Вавиловой пришло время рожать. Бойцы не могут ожидать своего комиссара, поэтому ее решают оставить в многодетной еврейской семье мелкого ремесленника Ефима Магазанника. Постепенно, войдя в трудный быт многочисленной, но дружной семьи, комиссар проникается к этим людям искренним сочувствием и доверием настолько, что оставляет им только что рожденного ребенка, бросившись догонять ушедшие вперед красные части.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1967
Премьера в мире 6 июня 1967
Дата выхода
9 февраля 1989 Нидерланды
17 июня 1988 СССР
14 сентября 1988 Франция
Производство Киностудия имени М. Горького, Мосфильм
Другие названия
Komissar, La comisaria, The Commissar, Комиссар, A Comissaria, A Comissária, A komisszár, Comissar, Die Kommissarin, Ha'Commissarit, Komisarz, Komiser, Komissaari, Kommisæren, Kommissæren, Kommissarien, La commissaire, La commissaria, O Comissário, Комисар, コミッサール
Режиссер
Александр Аскольдов
В ролях
Нонна Мордюкова
Нонна Мордюкова
Ролан Быков
Ролан Быков
Раиса Недашковская
Людмила Волынская
Василий Шукшин
Василий Шукшин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.7
Оцените 17 голосов
7.5 IMDb
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Комиссар

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