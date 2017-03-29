Ой, мамочки, 2017

Французский фильм «Ой, мамочки!» сняла Ноеми Саглио («Идиотка - королева сердец», «В первый раз»). В картине сыграла одна из самых известных французских актрис - Жюльет Бинош («В тихом омуте», «Шоколад»). Также в ленте снялись: Жан-Люк Бидо («Последнее танго в Париже»), Стефи Сельма («Антиганг»), Камилль Котен («Союзники») и другие.

В центре сюжета картины окажутся мать и дочь, которые совершенно не похожи друг на друга. Их мнения расходятся буквально по любому вопросу. Но звёзды сходятся таким образом, что обе беременеют в один и тот же момент. Мадо (мама) всё ещё не успела попрощаться со своей молодостью, поэтому перспектива стать бабушкой её очень пугает. А вот Аврил (дочь) с трудом представляет себя матерью. Придут ли в итоге героини к гармонии с самими собой?