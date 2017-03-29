Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ой, мамочки Ой, мамочки
Киноафиша Фильмы Ой, мамочки
Telle mère, telle fille / Baby Bumps

Ой, мамочки, 2017

2017 / Франция
5.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Французский фильм «Ой, мамочки!» сняла Ноеми Саглио («Идиотка - королева сердец», «В первый раз»). В картине сыграла одна из самых известных французских актрис - Жюльет Бинош («В тихом омуте», «Шоколад»). Также в ленте снялись: Жан-Люк Бидо («Последнее танго в Париже»), Стефи Сельма («Антиганг»), Камилль Котен («Союзники») и другие. 

В центре сюжета картины окажутся мать и дочь, которые совершенно не похожи друг на друга. Их мнения расходятся буквально по любому вопросу. Но звёзды сходятся таким образом, что обе беременеют в один и тот же момент. Мадо (мама) всё ещё не успела попрощаться со своей молодостью, поэтому перспектива стать бабушкой её очень пугает. А вот Аврил (дочь) с трудом представляет себя матерью. Придут ли в итоге героини к гармонии с самими собой?

- Существует также одноимённый тв-фильм («Telle mère, telle fille») 1998 года

- На английском картина «Ой, мамочки!» называется «Baby Bump(S)» 

- «Ой, мамочки!» - это первый фильм Ноеми Саглио, который выходит в российский прокат

В центре сюжета - Мадо – самая инфантильная мамочка в мире. Она не собирается взрослеть и будто бы поменялась ролями со своей 30-летней дочерью Авриль. И вот, по совпадению, обе они одновременно оказываются беременны. Мысль о том, что она уже скоро станет бабушкой, не укладывается у Мадо в голове. А Авриль в шоке, так как не понаслышке знает, какая из ее матери мама…

5.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 13 апреля 2017
Премьера онлайн 24 января 2018
Премьера в мире 29 марта 2017
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Ноеми Саглио
Ноеми Саглио
В ролях
Жюльетт Бинош
Жюльетт Бинош
Ламбер Вильсон
Ламбер Вильсон
Стефи Сельма
Стефи Сельма
Катрин Жакоб
Катрин Жакоб
Жан-Люк Бидо
Жан-Люк Бидо
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
12 мелодий любви
12 мелодий любви (2018)
4.8
Фильм находится в подборках
Фильмы про беременность Фильмы про беременность
Постер фильма Ой, мамочки 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Ой, мамочки смотреть онлайн

Ой, мамочки
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

12 мелодий любви
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Когда у тебя взрослая 30-ти летняя дочь, у которой есть уже своя семья, то стоит ожидать, что однажды она скажет: «поздравляю, мама, ты стала бабушкой!». Для Мадо (Жюльет Бинош) и Аврил (Камилль Коттен) это стало шансом раз и навсегда решить, кто в семье мать, а кто дочь. «Ой, мамочки» Ноеми Саглио – это животрепещущая, полная драмы и фарса картина про... беременность.  Дети – это, безусловно, ответственность, кому как ни любвеобильным французам знать…
Читать
Константин Поздняков 29 января 2020, 19:45
Двигаясь с нулевых вперёд по годам кинопроката, всё сложнее посмотреть что-то( Тем более приятно при рейтинге 5.1 получить такое замечательное кино!… Читать дальше…
Отзывы Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Форсаж 8» и другие новинки кино этой недели в обзоре от «Киноафиши» В контексте сегодняшних премьер вышедшие недавно «Три икса: Мировое господство» и «Скандинавский форсаж» оказываются лишь прелюдией для одной из самых ожидаемых
Написать
12 апреля 2017 18:15
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
трейлер
Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Related video
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Приложение киноафиши