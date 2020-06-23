Бог детей, 2020

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о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Дольше 30 лет Куинси Фортье лечил дам, мечтавших о беременности. Но оплодотворял их собственной спермой. Тайна раскрылась, многочисленные бастарды в шоке. Развернуть Доктор был уважаемым врачом-репродуктологом, он открыл в Лас-Вегасе женскую больницу в 1961 году, числился командиром медицинского резерва ВВС США.

Но в 1996 на него подала в суд бывшая пациентка. Она считала, что ее оплодотворили спермой мужа при посещении клиники в 1974 и 1976. Но тесты ДНК показали, что отцом двух детей являлся Фортье, и в ходе судебного разбирательства было достигнуто конфиденциальное соглашение сторон.

Венди Бабст из Портленда, штат Орегон, ранее работавшая в полиции, начала расследование, когда поняла, что не похожа на человека, называвшего ее своей дочерью.

Ее мама Кэти Холм (сейчас ей 77) пришла к Фортье в больницу в 22-летнем возрасте. И она пребывала в убеждении, что оплодотворение свершилось с участием семени ее супруга. По ее воспоминаниям, доктор «входил и выходил из смотровой комнаты два или три раза», и ее интересовало: «Что он все время бродит туда-сюда?». Позже дочка росла отчетливо не похожей на официального «папу».

Законный сын «чадолюбивого» врача предположил, что у него, вероятно, сотни братьев и сестер как в США, так и за границей. Развернуть Шокирующая история доктора Куинси Фортье, обманом оплодотворившего бесчисленное количество женщин. К Фортье приходило множество пар в надежде зачать ребенка. Их проблемы врач решал жутким способом: тайно использовал свой генетический материал для инсеминации женщин, и длилось такое «лечение» десятилетиями. Фильм прольет свет на незаконные действия Фортье, а также покажет его биологических детей, которые пытаются раскрыть и осознать неприятную правду своего происхождения. Развернуть 5.9 Оцените 13 голосов Рейтинг IMDb: 5.9 Продолжительность 1 час 18 минут Год выпуска 2020 Премьера в мире 23 июня 2020 Возраст 18+ Режиссер Ханна Олсон В ролях Куинси Фортье Все актеры и съемочная группа Фильм находится в подборках Фильмы про беременность 2 постера

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