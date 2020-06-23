Бог детей, 2020

Дольше 30 лет Куинси Фортье лечил дам, мечтавших о беременности. Но оплодотворял их собственной спермой. Тайна раскрылась, многочисленные бастарды в шоке.
Шокирующая история доктора Куинси Фортье, обманом оплодотворившего бесчисленное количество женщин. К Фортье приходило множество пар в надежде зачать ребенка. Их проблемы врач решал жутким способом: тайно использовал свой генетический материал для инсеминации женщин, и длилось такое «лечение» десятилетиями. Фильм прольет свет на незаконные действия Фортье, а также покажет его биологических детей, которые пытаются раскрыть и осознать неприятную правду своего происхождения.