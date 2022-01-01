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Поверь, все будет хорошо..., 2012

2012 / Россия
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О фильме

Женя — юная девушка из провинции. Вопреки воле отца она уехала в большой город вместе с любимым парнем. Вскоре все случилось, как и предсказывал папа: Женя забеременела, а жених испугался ответственности и сбежал. В отчаянии девушка решается на аборт и попадает к гинекологу Ирине. Врач видит, что пациентка находится на большом сроке, и отговаривает девушку. Ирина предлагает такой выход из ситуации: Женя в течение беременности поживет у нее, а затем оставит ей малыша. Когда-то в молодости парень Ирины настоял на аборте, и теперь она одна – без мужа и детей. Таким способом Ирина надеется исправить «ошибку молодости» и познать радость материнства.

Женя соглашается и неожиданно для себя обретает в Ирине вторую маму. До Жениного отца доходят сплетни о беременности дочери и о том, что та собралась продать ребенка врачу. В ярости он приезжает в город, чтобы лично во всем разобраться. Дальше события будут развиваться стремительно…

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Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2012
Возраст 16+
Режиссер
Максим Бриус
Максим Бриус
В ролях
Евгений Никитин
Игорь Сигов
Игорь Сигов
Елена Борисова
Юрий Николаенко
Юрий Николаенко
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Поверь, все будет хорошо... 1 постер
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