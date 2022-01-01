Поверь, все будет хорошо..., 2012

Женя — юная девушка из провинции. Вопреки воле отца она уехала в большой город вместе с любимым парнем. Вскоре все случилось, как и предсказывал папа: Женя забеременела, а жених испугался ответственности и сбежал. В отчаянии девушка решается на аборт и попадает к гинекологу Ирине. Врач видит, что пациентка находится на большом сроке, и отговаривает девушку. Ирина предлагает такой выход из ситуации: Женя в течение беременности поживет у нее, а затем оставит ей малыша. Когда-то в молодости парень Ирины настоял на аборте, и теперь она одна – без мужа и детей. Таким способом Ирина надеется исправить «ошибку молодости» и познать радость материнства.

Женя соглашается и неожиданно для себя обретает в Ирине вторую маму. До Жениного отца доходят сплетни о беременности дочери и о том, что та собралась продать ребенка врачу. В ярости он приезжает в город, чтобы лично во всем разобраться. Дальше события будут развиваться стремительно…