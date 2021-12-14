Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви, 1989

Действие фильма разворачивается в СССР в годы Перестройки. В коммунальной квартире подлежащего сносу дома на Арбате живут двое необычных соседей – пятнадцатилетний сирота и потомок князя-эмигранта Митя, а также лимитчик и завсегдатай психиатрической клиники Толик. Однажды в комнату к Мите через окно забирается юная бунтарка Александра, дочь номенклатурного чиновника, сбежавшая из под домашнего ареста.
Герои фильма — 15-летний миллионер, комсомолец и дворянин, а также арбатская красавица, лимитчик-диссидент и элегантный супермен разыгрывают историю нашей жизни — трагическую, но полную оптимизма.