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Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви
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Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви, 1989

1989 / СССР
7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма разворачивается в СССР в годы Перестройки. В коммунальной квартире подлежащего сносу дома на Арбате живут двое необычных соседей – пятнадцатилетний сирота и потомок князя-эмигранта Митя, а также лимитчик и завсегдатай психиатрической клиники Толик. Однажды в комнату к Мите через окно забирается юная бунтарка Александра, дочь номенклатурного чиновника, сбежавшая из под домашнего ареста.

  • Лента стала участником программы “Особый взгляд” на Каннском кинофестивале 1990 года.
  • Музыку к картине написал Борис Гребенщиков и его группа “Аквариум”. Саундтрек выходил на советском лейбле “Мелодия” в формате двойного винилового альбома.
  • Фильм является второй частью трилогии Владимира Соловьева, в которую также входят “Асса” (1987) и Дом под звездным небом” (1991).
  • Виктор Бешляга, исполнивший роль Альберта Петровича в “Ассе”, снялся в одной из эпизодов “Черной розы…”, но при монтаже практически все его сцены были вырезаны.
  • Картина была удостоена трех премий “Ника” – за лучшую операторскую работу, лучшую работу художника по костюмам и лучшую работу художника-постановщика.
  • “Черная роза…” стала первым совместным фильмом для трио Сергея Соловьева, Александра Абдулова и Татьяны Друбич. Позже они вместе работали над картинами “О любви” (2003) и “Анна Каренина” (2008).

Герои фильма — 15-летний миллионер, комсомолец и дворянин, а также арбатская красавица, лимитчик-диссидент и элегантный супермен разыгрывают историю нашей жизни — трагическую, но полную оптимизма.

7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 19 минут
Год выпуска 1989
Премьера в мире 3 февраля 1989
Возраст 16+
Режиссер
Сергей Соловьев
Сергей Соловьев
В ролях
Татьяна Друбич
Татьяна Друбич
Александр Абдулов
Александр Абдулов
Михаил Розанов
Александр Збруев
Александр Збруев
Людмила Савельева
Людмила Савельева
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви 1 постер
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Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви смотреть онлайн

Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Умер режиссер фильма «Асса» Сергей Соловьев Ему было 77 лет. 
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14 декабря 2021 09:55
Ретроспектива Сергея Соловьёва в «Авроре» и премьера фильма «Ке-ды» С 22 по 24 июля при поддержке Правительства Санкт-Петербурга и при участии проекта «Кино в городе. Петербургская синематика», а также журнала «Сеанс» пройдут показы фильмов
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7 июля 2016 15:30
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