Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви, 1989

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о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Действие фильма разворачивается в СССР в годы Перестройки. В коммунальной квартире подлежащего сносу дома на Арбате живут двое необычных соседей – пятнадцатилетний сирота и потомок князя-эмигранта Митя, а также лимитчик и завсегдатай психиатрической клиники Толик. Однажды в комнату к Мите через окно забирается юная бунтарка Александра, дочь номенклатурного чиновника, сбежавшая из под домашнего ареста. Развернуть Лента стала участником программы “Особый взгляд” на Каннском кинофестивале 1990 года.

Музыку к картине написал Борис Гребенщиков и его группа “Аквариум”. Саундтрек выходил на советском лейбле “Мелодия” в формате двойного винилового альбома.

Фильм является второй частью трилогии Владимира Соловьева, в которую также входят “Асса” (1987) и Дом под звездным небом” (1991).

Виктор Бешляга, исполнивший роль Альберта Петровича в “Ассе”, снялся в одной из эпизодов “Черной розы…”, но при монтаже практически все его сцены были вырезаны.

Картина была удостоена трех премий “Ника” – за лучшую операторскую работу, лучшую работу художника по костюмам и лучшую работу художника-постановщика.

“Черная роза…” стала первым совместным фильмом для трио Сергея Соловьева, Александра Абдулова и Татьяны Друбич. Позже они вместе работали над картинами “О любви” (2003) и “Анна Каренина” (2008). Развернуть Герои фильма — 15-летний миллионер, комсомолец и дворянин, а также арбатская красавица, лимитчик-диссидент и элегантный супермен разыгрывают историю нашей жизни — трагическую, но полную оптимизма. Развернуть 7.5 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2 Продолжительность 2 часа 19 минут Год выпуска 1989 Премьера в мире 3 февраля 1989 Возраст 16+ Режиссер Сергей Соловьев В ролях Татьяна Друбич Александр Абдулов Михаил Розанов Александр Збруев Людмила Савельева Все актеры и съемочная группа Фильм находится в подборках Фильмы про беременность 1 постер

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