«Бюджет не заменит атмосферы»: этот ремейк советского фильма в России многие критикуют, а иностранцам «зашел» — собрал $5.7 млн

И на то была весомая причина.

Что происходит, когда спустя десятилетия после выхода культового фильма решаются снять его продолжение? Одни видят в этом кощунство, другие — закономерный ход в мире, где кино давно стало не только искусством, но и бизнесом.

И если в России такие проекты часто встречают волну критики, то за рубежом они порой находят неожиданный отклик. Так произошло с одной известной российской лентой, которая собрала за границей 5.7 млн долларов, вызвав теплые отзывы у части зрителей.

Речь идет о фильме «Ирония судьбы. Продолжение». Разбираемся, как его восприняли в разных странах.

«Ирония судьбы. Продолжение»: сборы и мнение россиян

Оригинал в России многие любят и пересматривают из года в год, и рейтинг 8.2 на Кинопоиске — тому подтверждение. С ремейком же вышло не так удачно: на Кинопоиске у фильма 5.1, на IMDb — 4.9.

И хотя ленте удалось собрать в общей сложности 55.6 млн долларов в прокате, отзывы российских зрителей зачастую сводятся к одному:

«Никакой бюджет, никакая реклама и спецэффекты не заменят главного — атмосферы. Это просто раскрученный проект, но не продолжение "Иронии"».

Что говорят зрители из других стран?

Однако в Эстонии, Латвии и Литве картина получила более теплый прием. И причина очевидна — это страны бывшего СССР, где многие хорошо знают оригинал и традиции, которым он посвящен, и, возможно, скучают по ним.

Зарубежные сборы (те самые 5.7 млн), конечно, скромные, но всё равно имеют вес. Вот как приняли фильм зрители — причем не все из них знакомы с русской культурой:

«Атмосфера в кинотеатре во время фильма была потрясающей — фильм помог почувствовать приближение праздника. Признаю, он близок в основном советскому зрителю. Те, кто не знает русских традиций, просто не поймут важных деталей»,

«Будучи иностранцем, я оценил. Ну, а если вы знаете язык и любите хорошее кино — вам точно понравится».

То есть успех за рубежом — не глобальный, а локальный, основанный на ностальгии и культурной близости. Но факт остается фактом: для кого-то этот ремейк всё же стал частью новогоднего настроения.

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