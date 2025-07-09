Тест для внимательных киноманов: сможете отличить советский фильм от голливудского по кадру?

Проверим, хорошо ли вы разбираетесь в классике.

Кинематограф СССР и Голливуда — два разных мира со своими узнаваемыми фишками. Но так ли очевидна разница, если смотреть на отдельные кадры без контекста?

В этом тесте вам предстоит проверить свою насмотренность или интуицию. Мы подобрали пять кадров — одни из культовых советских картин, другие из знаменитых голливудских фильмов. Ваша задача — определить, где что.

Не переживайте, если какие-то кадры покажутся спорными — даже знатоки иногда путаются. Зато после теста вы точно станете внимательнее смотреть кино, подмечая те самые детали, которые создают неповторимый стиль разных эпох.

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