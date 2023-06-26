5 причин посмотреть новый сериал «Райцентр»: очень странные дела в Вармалее

Загадочный сюжет, который интригует с первого же эпизода

Спустя 20 лет в районном центре Вармалей собираются выпускники 94-го года, весь 11 «А» класс. Стоило только повзрослевшим одноклассникам встретиться, как тайны прошлого начали всплывать еще до праздничного застолья. По пути в школу они обнаруживают на дне пруда старый автомобиль с человеческим скелетом. Пока местный полицейский Вася пытается установить личность, при загадочном трупе обнаруживается кусок метеорита. Многие пытались найти, куда упал космический камень, еще 20 лет назад, но, согласно местной легенде, так никто и не отыскал. Теперь же у взрослых появился шанс разбогатеть на том сокровище, о котором они грезили еще в школе.

Яркий жанровый микс

Все начинается как драмеди с элементом детектива. А когда ностальгическая встреча превращается в квест, в котором бегут от своих старых тайн и одновременно за драгоценным метеоритом, мелодрама и триллер дополняют этот жанровый коктейль. И наконец, находится в этом бокале с легким оттенком сюра место и фантастике с хоррором. Во время просмотра возникают противоречащие друг другу ассоциации. Поначалу «Райцентр» кажется братом-близнецом «Жизни впереди», затем сюжет навевает «Хижиной в лесу», а саундтрек и цветовая гамма отсылают к «Очень странным делам». При этом сериал остается оригинальным, непохожим на что-то конкретное от и до. Как и недавняя «Тайна пропавшей деревни», которая тоже вышла на Иви. Но пусть такое смешение жанров вас не пугает — создатели ловко избегают эффекта каши.

Но это все еще история о простых людях, близкая каждому из нас

В центре сюжета — история о том, как люди возвращаются туда, где родились и выросли. И встреча с родным городом — это еще и встреча с юной версией себя, когда каждый полон надежд и представлений, как все сложится однажды. Герои сериала «Райцентр» пытаются казаться лучше, чем они есть на самом деле, и отпустить то, что произошло с ними в школьные годы. А метеорит, за которым они гонятся, — не более чем символ. На самом деле они просто стремятся к успеху и любви, как и любой из нас. Но прошлое настигает их и в попытке убежать, и одним трупом 20-летней давности уже не обходится — следующие жертвы будут посвежее.

Сериал вышел полностью 23 июня в лучших традициях бинджвотчинга

Пока Netflix, который и подсадил зрителей на бинджвотчинг, выпускает новые сезоны самых популярных сериалов порционно, ivi выкладывает все эпизоды «Райцентра» в день премьеры. Скорее всего, многим это будет стоить бессонной ночи, но без запойного просмотра здесь действительно не обойтись. Каждый эпизод все больше закручивает сюжет сразу в двух временных линиях, и новые тайны накладываются на старые. Вопросы растут в геометрической прогрессии — и вот уже рука тянется к ярко-розовой кнопке «Смотреть следующую серию» с очередным молчаливым обещанием самому себе: «Точно последняя — и спать».

Полный набор архетипов, который отыгрывает потрясающий разноплановый актерский состав

Поскольку у основной истории есть предыстория, на каждый из двух таймлайнов приходится своя группа актеров. В качестве повзрослевших и уставших героев — экспрессивная Кристина Асмус, типичная королева школы. А по всем канонам жанра в нее безответно всю жизнь влюблен хороший парень в исполнении Ивана Добронравова. Плохишом на этот раз прикидывается Дмитрий Чеботарев, который, кажется, по популярности уже обошел Козловского и Петрова. Самую таинственную и криповую личность изображает Игорь Грабузов, недавно засветившийся в «Тетрисе» на Apple TV+. А вот за ностальгические флешбэки из 90-х отвечают уже Тимофей Елецкий, Арина Постникова, Анастасия Дягилева и другие молодые звезды, которые начинают часто мелькать в сериалах на стримингах.

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