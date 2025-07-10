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Киноафиша Статьи У третьего сезона этого сериала по Азимову 100% «свежести» на Rotten Tomatoes: но, бьемся об заклад, вы напрасно пропустили и первые два

У третьего сезона этого сериала по Азимову 100% «свежести» на Rotten Tomatoes: но, бьемся об заклад, вы напрасно пропустили и первые два

10 июля 2025 09:54
У третьего сезона этого сериала по Азимову 100% «свежести» на Rotten Tomatoes: но, бьемся об заклад, вы напрасно пропустили и первые два

Срочно — в закладки! До премьеры осталась пара дней.

Фантастика по Азимову снова на коне. Третий сезон сериала «Основание» от Apple TV+ ещё не успел выйти в эфир, а уже собрал 100% «свежести» на Rotten Tomatoes. Да-да, ещё до премьеры первой серии критики рассыпались в похвалах — и теперь пропускать это шоу точно не стоит.

Новый виток галактической интриги

У третьего сезона этого сериала по Азимову 100% «свежести» на Rotten Tomatoes: но, бьемся об заклад, вы напрасно пропустили и первые два

Премьера первого эпизода ожидается 11 июля. Зрителей ждёт встреча с новыми угрозами, среди которых особенно выделяется загадочный и опасный персонаж по прозвищу Мул. Именно он, судя по отзывам, станет центральной фигурой грядущих событий. Сюжет снова развернётся на фоне противостояния Фонда и Империи, и, по словам критиков, ставки стали ещё выше, а напряжение — ощутимее.

Почему лучше не тянуть с просмотром

У третьего сезона этого сериала по Азимову 100% «свежести» на Rotten Tomatoes: но, бьемся об заклад, вы напрасно пропустили и первые два

Судя по первым рецензиям, шоу продолжает держать интеллектуальную планку: мрачная атмосфера, философские размышления, сложные персонажи и визуально безупречный масштаб. Актёрский состав остался прежним — Джаред Харрис, Ли Пейс, Ло Ллобелль, Лия Харви и Лаура Бирн вновь в строю, готовые увлечь зрителя в галактические дебри.

Если вы вдруг пропустили первые два сезона, сейчас — идеальный момент, чтобы наверстать упущенное. Ведь третий сезон обещает быть не просто продолжением, а настоящим кульминационным актом одной из самых амбициозных фантастических саг последних лет.

А здесь писали про другое «Основание» с Бураком Озчивитом в главной роли, и нашли там полчище киноляпов.

Фото: Кадры из сериаала «Основание»
Екатерина Соловьева
Екатерина Соловьева
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2 комментария
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