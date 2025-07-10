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Ждали в мае, но увы: когда выйдет свежий сезон сериала «Папины дочки. Новые» — и о чем он будет

10 июля 2025 08:27
Ждали в мае, но увы: когда выйдет свежий сезон сериала «Папины дочки. Новые» — и о чем он будет

Есть приятная новость для фанатов Даши.

С момента премьеры в сентябре 2023 года «Папины дочки. Новые» успел выпустить три сезона, полюбившись как старым поклонникам франшизы, так и новым зрителям.

Но после финала последней части у многих остались вопросы: что будет дальше с героями и когда ждать продолжения? Разбираемся, что известно на данный момент.

Чем закончился третий сезон?

Третий сезон оставил несколько интригующих сюжетных линий. Веник, казалось бы, решил прекратить отношения с Татьяной, но в последний момент они поцеловались, да еще и при свидетелях.

Это случилось сразу после свадьбы Галины Сергеевны и Бори. Даша, не попавшая на торжество, записала сестре видео с обещанием скоро увидеться — и это, похоже, намек на возвращение актрисы в проект.

Не менее напряжённой остаётся история Сони и Игоря. Несмотря на её чувства, героиня постоянно ссорится с ним, сводя на нет все попытки построить отношения. В финале Игорь, устав от эмоциональных качелей, уезжает, а Соня остаётся в растерянности.

Ждали в мае, но увы: когда выйдет свежий сезон сериала «Папины дочки. Новые» — и о чем он будет

Будет ли 4 сезон?

Хорошие новости для фанатов: съёмки четвёртого сезона начались ещё в ноябре 2024 года, задолго до премьеры третьего. Это говорит о том, что создатели уверены в проекте и планируют его развитие.

Вероятно, в новой части прошлые любовные линии получат новый виток и придут к какому-то логическому завершению. Кроме того, есть намёки на возвращение Даши в качестве постоянной героини.

На съёмочной площадке заметили актрису Анастасию Сиваеву, а её имя появилось на тарелке со съёмок — раньше такого не было.

Ждали в мае, но увы: когда выйдет свежий сезон сериала «Папины дочки. Новые» — и о чем он будет

Когда выйдет 4 сезон?

Изначально поклонники ожидали премьеру в мае 2025 года, но этого не случилось. Скорее всего, новые серии появятся в августе-сентябре 2025 года, хотя возможен и более поздний релиз — ближе к концу года. Остаётся следить за официальными анонсами.

Ждали в мае, но увы: когда выйдет свежий сезон сериала «Папины дочки. Новые» — и о чем он будет

Ранее мы писали: Главная ирония «Папиных дочек»: самой умной из Васнецовых была не Галина Сергеевна

Фото: Кадр из сериала «Папины дочки. Новые»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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