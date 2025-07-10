Ждали в мае, но увы: когда выйдет свежий сезон сериала «Папины дочки. Новые» — и о чем он будет

С момента премьеры в сентябре 2023 года «Папины дочки. Новые» успел выпустить три сезона, полюбившись как старым поклонникам франшизы, так и новым зрителям.

Но после финала последней части у многих остались вопросы: что будет дальше с героями и когда ждать продолжения? Разбираемся, что известно на данный момент.

Чем закончился третий сезон?

Третий сезон оставил несколько интригующих сюжетных линий. Веник, казалось бы, решил прекратить отношения с Татьяной, но в последний момент они поцеловались, да еще и при свидетелях.

Это случилось сразу после свадьбы Галины Сергеевны и Бори. Даша, не попавшая на торжество, записала сестре видео с обещанием скоро увидеться — и это, похоже, намек на возвращение актрисы в проект.

Не менее напряжённой остаётся история Сони и Игоря. Несмотря на её чувства, героиня постоянно ссорится с ним, сводя на нет все попытки построить отношения. В финале Игорь, устав от эмоциональных качелей, уезжает, а Соня остаётся в растерянности.

Будет ли 4 сезон?

Хорошие новости для фанатов: съёмки четвёртого сезона начались ещё в ноябре 2024 года, задолго до премьеры третьего. Это говорит о том, что создатели уверены в проекте и планируют его развитие.

Вероятно, в новой части прошлые любовные линии получат новый виток и придут к какому-то логическому завершению. Кроме того, есть намёки на возвращение Даши в качестве постоянной героини.

На съёмочной площадке заметили актрису Анастасию Сиваеву, а её имя появилось на тарелке со съёмок — раньше такого не было.

Когда выйдет 4 сезон?

Изначально поклонники ожидали премьеру в мае 2025 года, но этого не случилось. Скорее всего, новые серии появятся в августе-сентябре 2025 года, хотя возможен и более поздний релиз — ближе к концу года. Остаётся следить за официальными анонсами.

Ранее мы писали: Главная ирония «Папиных дочек»: самой умной из Васнецовых была не Галина Сергеевна