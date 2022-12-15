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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Исторический 2018

Рейтинг фильмов в жанре исторический 2018 года

Грех
1 Грех
драма, биография, исторический 2018, Россия / Италия
7.7
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Гоголь. Страшная месть
2 Гоголь. Страшная месть
драма, исторический, мистика 2018, Россия
7.5
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Тобол
3 Тобол
драма, исторический 2018, Россия
7.5
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Фаворитка
4 Фаворитка
биография, исторический 2018, Ирландия / Великобритания / США
7.5
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История одного назначения
5 История одного назначения
биография, исторический 2018, Россия
7.3
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Две королевы
6 Две королевы
исторический, драма, биография 2018, Великобритания
7.2
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Гоголь. Вий
7 Гоголь. Вий
мистика, драма, исторический 2018, Россия
6.9
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Танки
8 Танки
биография, военный, исторический 2018, Россия
5.6
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