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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Сказка 2004

Рейтинг фильмов в жанре сказка 2004 года

Ходячий замок
1 Ходячий замок
аниме , сказка, фантастика, мелодрама 2004, Япония
9.0
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Шрэк 2
2 Шрэк 2
сказка, комедия, анимация, приключения, семейный 2004, США
8.3
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Алеша Попович и Тугарин Змей
3 Алеша Попович и Тугарин Змей
семейный, сказка, анимация 2004, Россия
8.2
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Ван Хельсинг
4 Ван Хельсинг
приключения, ужасы, боевик, сказка 2004, США / Чехия
7.9
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Призрак оперы
5 Призрак оперы
драма, триллер, мюзикл, сказка, мелодрама 2004, США / Великобритания
7.8
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Лемони Сникет: 33 несчастья
6 Лемони Сникет: 33 несчастья
комедия, сказка, семейный, приключения 2004, США / Германия
7.1
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Ночной дозор
7 Ночной дозор
сказка, фантастика, драма 2004, Россия
6.9
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9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
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