Какой порядок просмотра фильмов про Мстителей?

14 июля 2017
Наш ответ:

С момента запуска в 2008 году полноценной киновселенной MCU студия Marvel успела выпустить свыше десятка фильмов по своим же комиксам, связанных общей сюжетной канвой. Лучше всего смотреть фильмы Марвел в следующей хронологической последовательности:

Первый Мститель

Железный человек

Невероятный Халк

Железный человек 2

Тор

Мстители

Железный человек 3

Тор: Царство тьмы

Первый Мститель: Другая война

Стражи Галактики

Мстители: Эра Альтрона

Человек-муравей

Первый Мститель: Противостояние

Доктор Стрэндж

Стражи Галактики 2

Человек-паук: Возвращение домой

Тор: Рагнарек

Черная пантера

Мстители: Война бесконечности

юра исаенко 26 мая 2018, 21:13
Как я могу посмотреть мстители в данный момент?
26 мая 2018, 21:13 Ответить
Киноафиша.инфо 28 мая 2018, 10:48
в ответ на сообщение юра исаенко от 26 мая 2018, 21:13
Добрый день! Вас интересует порядок просмотра?
28 мая 2018, 10:48 Ответить
