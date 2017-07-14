Кто озвучивал «Трансформеров» на русском?

Героев самого первого фильма серии «Трансформеры», вышедшего в 2007 году, озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российских кинотеатрах)
Шайа Лабаф - Сэм Уитвики - Илья Хвостиков
Меган Фокс - Микаэла Бейнс - Татьяна Шитова
Джош Дюамель - капитан Уильям Леннокс - Сергей Бурунов
Тайриз Гибсон - сержант Роберт Эппс - Пётр Иващенко
Джон Туртурро - агент Симмонс - Константин Карасик
Рэйчел Тейлор - Мэгги Мэдсен - Жанна Никонова
Энтони Андерсон - Глен Уитманн - Дмитрий Филимонов
Джон Войт - министр обороны Джон Келлер - Виктор Петров
Майкл О’Нил - Том Баначек - Дмитрий Полонский
Кевин Данн - Рон Уитвики - Александр Новиков
Джули Уайт - Джуди Уитвики - Ольга Зубкова
Уильям Морган Шеппард - капитан Арчибальд Уитвики -
Амори Ноласко - Хорхе Фигероа - Всеволод Кузнецов
Берни Мак - Бобби Боливиа - Максим Пинскер
Джон Робинсон - Майлз - Александр Комлев
Питер Каллен - Оптимус Прайм - Андрей Ярославцев
Хьюго Уивинг - Мегатрон - Владимир Зайцев
Джесс Харнелл - Айронхайд, Баррикейд - Андрей Чубченко
Роберт Фоксуорт - Рэтчет - Александр Клюквин
Дариус Маккрэри - Джаз - Алексей Мясников
Марк Райан - Бамблби - Антон Морозов
