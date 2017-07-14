Меню
Кто озвучивал «Трансформеров» на русском?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

Героев самого первого фильма серии «Трансформеры», вышедшего в 2007 году, озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российских кинотеатрах)

Шайа Лабаф - Сэм Уитвики - Илья Хвостиков

Меган Фокс - Микаэла Бейнс - Татьяна Шитова

Джош Дюамель - капитан Уильям Леннокс - Сергей Бурунов

Тайриз Гибсон - сержант Роберт Эппс - Пётр Иващенко

Джон Туртурро - агент Симмонс - Константин Карасик

Рэйчел Тейлор - Мэгги Мэдсен - Жанна Никонова

Энтони Андерсон - Глен Уитманн - Дмитрий Филимонов

Джон Войт - министр обороны Джон Келлер - Виктор Петров

Майкл О’Нил - Том Баначек - Дмитрий Полонский

Кевин Данн - Рон Уитвики - Александр Новиков

Джули Уайт - Джуди Уитвики - Ольга Зубкова

Уильям Морган Шеппард - капитан Арчибальд Уитвики -

Амори Ноласко - Хорхе Фигероа - Всеволод Кузнецов

Берни Мак - Бобби Боливиа - Максим Пинскер

Джон Робинсон - Майлз - Александр Комлев

Питер Каллен - Оптимус Прайм - Андрей Ярославцев

Хьюго Уивинг - Мегатрон - Владимир Зайцев

Джесс Харнелл - Айронхайд, Баррикейд - Андрей Чубченко

Роберт Фоксуорт - Рэтчет - Александр Клюквин

Дариус Маккрэри - Джаз - Алексей Мясников

Марк Райан - Бамблби - Антон Морозов

