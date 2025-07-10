«Мы этого не просили»: Netflix снимет сериал по «Поднятию уровня» — актер уже выбран, а в комментариях открылись врата в ад

Netflix готовится к выходу корейского лайв-экшн сериала по популярной манхве «Поднятие уровня в одиночку», по которой уже вышло 2 сезона аниме. Тайтл собрал огромную фанбазу, но и вызвал немало споров: если одни в восторге от динамичных боёв и прокачки главного героя, то другие критикуют его за плоскую проработку (особенно во втором сезоне аниме).

И вот теперь — новость об экранизации и первом кастинге. Однако, судя по реакции в сети, скептиков оказалось больше — или же они просто активнее выражают своё мнение.

Под постом корейского аккаунта Netflix в TikTok разгорелись нешуточные баталии, и комментарии превратились в настоящий ад. Но обо всём по порядку.

Сюжет

Идея остается всё той же: в мире существуют загадочные Врата, из которых на города обрушиваются полчища чудовищ. Противостоять им могут только Охотники — люди с особыми способностями. Со временем сильнейшие из них объединились в гильдии и превратили уничтожение монстров в профессию.

Главный герой, 20-летний Сон Джин-У, — аутсайдер в этом мире. Он слабейший из слабейших, охотник ранга Е, но вынужден рисковать жизнью в подземельях, чтобы заработать на лечение матери и оплатить учёбу сестры.

Однако судьба даёт ему уникальный шанс: в отличие от других, он может расти в силе, тогда как для остальных повышение ранга — недостижимая цель.

Кто сыграет главную роль?

Роль Джин-У досталась 33-летнему южнокорейскому актёру Пен У Соку, известному по дорамам «Алые сердца: Корё», «Девушка ХХ века», «Записки юности» и «Хватай Сон Джэ и беги».

Но фанаты разделились:

«Никакого хейта в сторону У Сока, но он в роли Джин-У кажется вообще не органичным. Сюда бы подошел Чха Ыну ("Истинная красота") или Нам Джу Хек ("Двадцать пять, двадцать один")»,

«Я обожаю У Сока, но он в роли Джин-У…не уверена. Сон Кан ("Мой демон") будто больше подходит».

Хотя были и те, кто воспринял новость с восторгом:

«ПЕН У СОК? О ДААААААА».

Что думают зрители об экранизации?

Но самое жаркое обсуждение развернулось вокруг другого вопроса: а нужна ли вообще эта экранизация? Многие фанаты выражают сомнения:

«Мы этого не просили 😭»,

«Честно говоря, мне кажется, что сериал по "Соло Левелингу" вообще должен существовать. Достаточно просто оставить аниме — оно будет смотреться гораздо лучше»,

«Дело вообще не в актере. Возьми вы хоть Нам Джу Хека, я бы всё равно сказал, что снимать лайв-экшн по такой фэнтези-манхве — огромный риск. Ожидания от популярного произведения всегда завышены»,

«Это ж потребует тонны CGI, эпичных экшен-сцен с безумными движениями и убедительной актёрской игры, чтобы показать две разные версии Сон Джин У. Будет очень сложно не испортить».

Главная проблема — не просто техническая

«Соло Левелинг» — это не только про крутые бои и прокачку. В аниме, особенно во втором сезоне, Джин-У превратился в этакого «непробиваемого» героя: он почти не проявлял эмоций, просто шёл и побеждал, а потом механически пополнял армию теней.

В аниме это ещё сходило с рук — короткие серии, стилизованная 2D-графика, да и сам жанр позволяет. Но в лайв-экшн сериале такой подход может убить весь кайф: смотреть на актёра, который с каменным лицом без усилий крушит всех подряд, быстро наскучит.

И тут Нетфликсу придётся решать две взаимоисключающие задачи:

Сохранить вайб Джин-У — его холодную, почти машинную уверенность, которая делает его крутым.

Не превратить его в скучного робота — добавить хоть немного человечности, иначе зрители просто не проникнутся.

Так что, либо создатели рискнут и переосмыслят характер, либо… сделают очередного «крутого парня без изъянов», и тогда сериал рискует стать плоской пародией на оригинал.

Плюс всё те же технические риски: дешёвый CGI, вялые экшен-сцены — и проект тут же разнесут в пух и прах. В общем, задача почти невыполнимая, но если получится — будет огонь.

А когда ждём премьеру?

Пока дата выхода не анонсирована, так что остаётся следить за новостями и надеяться, что экранизация не разочарует. Но, вероятно, раньше 2027 года сериал ждать не стоит.

Ранее мы писали: «Он будет неполноценным»: в третьем сезоне «Поднятия уровня» с Джин Ву придется распрощаться