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Постер к сериалу Анка с Молдаванки. 5 лет спустя
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Киноафиша Сериалы Анка с Молдаванки. 5 лет спустя
Анка с Молдаванки. 5 лет спустя (2021 - …) Анка с Молдаванки. 5 лет спустя
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Телеканал Россия 1
О чем сериал

«Анка с Молдаванки. 5 лет спустя» – это продолжение истории о женщине по имени Анка. События разворачиваются в начале 80-х. Аня живет в Ростове вместе с супругом-милиционером Николаем Васильевым. Они часто ссорятся, и после очередного скандала Аня решает уехать на родину в Одессу. В это время Николаю становится известно, что из тюрьмы совершил побег бывший любовник Ани – грабитель Аркадий Сотников. Васильев тоже покидает Ростов и приступает к работе в одесском УГРО. Он хочет спасти свой брак и уберечь супругу от опасности. 

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Антон Шагин
Антон Шагин
Станислав Бондаренко
Станислав Бондаренко
Макар Запорожский
Макар Запорожский
Екатерина Кузнецова
Екатерина Кузнецова
Анастасия Матвеева
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Анка с Молдаванки. 5 лет спустя - Сезон 1 Сезон 1
TBA,
 
Слушать саундтрек сериала Анка с Молдаванки. 5 лет спустя
Кадры из сериала
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