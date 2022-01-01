«Анка с Молдаванки. 5 лет спустя» – это продолжение истории о женщине по имени Анка. События разворачиваются в начале 80-х. Аня живет в Ростове вместе с супругом-милиционером Николаем Васильевым. Они часто ссорятся, и после очередного скандала Аня решает уехать на родину в Одессу. В это время Николаю становится известно, что из тюрьмы совершил побег бывший любовник Ани – грабитель Аркадий Сотников. Васильев тоже покидает Ростов и приступает к работе в одесском УГРО. Он хочет спасти свой брак и уберечь супругу от опасности.