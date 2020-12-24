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Love - трейлер
Киноафиша Трейлеры Love. Трейлер

Love. Трейлер

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Дата публикации: 24 декабря 2020
Love – Отель Love – лучшее место, где можно провести День влюбленных… Ревнивый муж пытается проникнуть во все номера в поисках пропавшей жены. Бывшие однокурсники встречаются в ресторане в годовщину выпуска, и старые чувства вспыхивают с новой силой. Частный детектив и его привлекательная клиентка устраивают шпионское шоу с прослушкой, чтобы вывести на чистую воду мужа-подлеца. Горничная из Узбекистана выбирает между любовью к своему парню и самым дорогим, что оставила на родине. А жизнь скромного студента, мечтающего стать мужчиной всего за один час, никогда не будет прежней после встречи с самой болтливой ночной бабочкой города… Чего только не найдешь за закрытыми дверями номеров отеля LOVE. Но всегда есть шанс найти главное - свою любовь.
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Слава Крулатов 24 декабря 2020, 17:29
Посмотрел трейлер - вроде все супер, надо сходить) Тем более с такими актерами
24 декабря 2020, 17:29 Ответить
Вероника Горшкова 11 февраля 2021, 13:17
Фильм просто блеск! Настолько позитивная комедия вышла, я прям не ожидала)) Короче, идите со своими вторыми половинками и получайте удовольствие! Смелее народ, смелее!
11 февраля 2021, 13:17 Ответить
User 12 февраля 2021, 15:50
Классный фильм)
12 февраля 2021, 15:50 Ответить
Елизавета Жаркова 12 февраля 2021, 18:45
В целом оценивать фильм бессмысленно! Начало смешное. Середин-отстой, полный, особенно момент кувыркающихся мужиков - писец... Пропаганда гомосексуалов😕 завершение-норм... В общем мы чуть не уснули. Не советую тратить время. В трейлере показали самые смешные моменты... И на этом все!
12 февраля 2021, 18:45 Ответить
ElizavetaPersonal 13 февраля 2021, 19:52
Очередной говнофильм с Екатериной и Ксеньей.
13 февраля 2021, 19:52 Ответить
Ксения Попова 15 февраля 2021, 16:25
Фильм не понравился! Скучный,не смешной. Мы так и следили за временем когда он уже закончится. Не тратьте свое время и деньги. Мы пожалели ,что пошли в кино именно на этот фильм...
15 февраля 2021, 16:25 Ответить
Ирина 16 февраля 2021, 14:27
Ужасный фильм. Просто хуже нет!!! Крайне не рекомендую!
16 февраля 2021, 14:27 Ответить
Витёк Опальный 21 февраля 2021, 12:11
Посмотрел как раз на этих выходных. Приятно, что фильм даже лучше ожиданий. и трогательный, и смешной. такие романтические комедии я ценю!
21 февраля 2021, 12:11 Ответить
Бортникова Виктория 23 февраля 2021, 11:45
Не стоит тратить свое время на этот фильм (
23 февраля 2021, 11:45 Ответить
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