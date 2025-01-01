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Билеты от 1000₽
Киноафиша «Ladies Night. Только для женщин. Версия 2018»

Спектакль «Ladies Night. Только для женщин. Версия 2018»

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Комедия о неожиданных решениях

Шестеро друзей, оставшиеся без работы после закрытия металлургического завода, проводят время в баре, обсуждая свои непростые будни. Город маленький, работы нет, а в местной газете появляется неожиданное объявление: в город приезжает группа мужского стриптиза, на которую женщины с радостью раскупают дорогие билеты.

Ситуация накаляется, когда один из друзей узнает, что его жена уже сходила на шоу с подругами. Возникает вопрос: что делать? Оставаться в тени или самим выйти на сцену и устроить своё выступление?

Стоит посмотреть

Эта искрометная комедия показывает, на что готовы мужчины ради того, чтобы вернуть свою уверенность и удивить женщин. Остроумные диалоги, неожиданные повороты и множество смешных моментов гарантированы.

В ролях
Владимир Жеребцов
Владимир Жеребцов
Виктор Хориняк
Виктор Хориняк
Роман Маякин
Роман Маякин
Роман Полянский
Роман Полянский
Макар Запорожский
Макар Запорожский

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 сентября
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
19:00 от 1000 ₽
28 октября
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
19:00 от 1000 ₽
14 ноября
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
19:00 от 1500 ₽
29 декабря
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
19:00 от 1500 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 июля
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 700 ₽
Рязань, 2 декабря
Рязанская филармония Рязань, Ленина, 26
19:00 от 2000 ₽

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