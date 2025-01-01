Спектакль «Ladies Night. Только для женщин. Версия 2018»

Комедия о неожиданных решениях

Шестеро друзей, оставшиеся без работы после закрытия металлургического завода, проводят время в баре, обсуждая свои непростые будни. Город маленький, работы нет, а в местной газете появляется неожиданное объявление: в город приезжает группа мужского стриптиза, на которую женщины с радостью раскупают дорогие билеты.

Ситуация накаляется, когда один из друзей узнает, что его жена уже сходила на шоу с подругами. Возникает вопрос: что делать? Оставаться в тени или самим выйти на сцену и устроить своё выступление?

Стоит посмотреть

Эта искрометная комедия показывает, на что готовы мужчины ради того, чтобы вернуть свою уверенность и удивить женщин. Остроумные диалоги, неожиданные повороты и множество смешных моментов гарантированы.