Карьера и жизнь молодого боксёра Дениса в одночасье рушатся, когда он узнаёт о предательстве своих близких. Сможет ли он вновь добиться спортивных успехов и обрести счастье?

Перспективный боксёр Денис Астахов надеется заслужить титул чемпиона города. Незадолго до решающего поединка с парнем случается неожиданное происшествие, и он опаздывает. Чтобы получить ещё один шанс на новый бой, герой решает дать взятку спортивным чиновникам и начинает зарабатывать деньги на коммерческих соревнованиях. Вскоре Денис узнаёт шокирующую новость: его любимая жена изменяет ему с близким человеком…