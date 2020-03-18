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Постер сериала Проспект обороны
Постер сериала Проспект обороны
Постер сериала Проспект обороны
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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3 постера
Киноафиша Сериалы Проспект обороны

Проспект обороны (2020 - 2020)

Prospekt oborony 18+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 13 часов 20 минут

О чем сериал

Карьера и жизнь молодого боксёра Дениса в одночасье рушатся, когда он узнаёт о предательстве своих близких. Сможет ли он вновь добиться спортивных успехов и обрести счастье?

Перспективный боксёр Денис Астахов надеется заслужить титул чемпиона города. Незадолго до решающего поединка с парнем случается неожиданное происшествие, и он опаздывает. Чтобы получить ещё один шанс на новый бой, герой решает дать взятку спортивным чиновникам и начинает зарабатывать деньги на коммерческих соревнованиях. Вскоре Денис узнаёт шокирующую новость: его любимая жена изменяет ему с близким человеком…

В ролях
В ролях
Макар Запорожский
Макар Запорожский
Роман Курцын
Роман Курцын
Яков Шамшин
Яков Шамшин
Кирилл Полухин
Кирилл Полухин
Наталья Высочанская
Наталья Высочанская
Кирилл Варакса
Кирилл Варакса
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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4.6 IMDb
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Сезоны
Проспект обороны - Сезон 1 Сезон 1
2020, 16 эпизодов
 
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