«Love»: Рецензия Киноафиши

Новый проект Сергея Светлакова и его компании «Свердловск» призван отвлечь от непростой реальности и погрузить целиком и полностью в атмосферу Дня всех влюбленных. Продюсеры и с датой проката подгадали: картина выходит аккурат в канун праздника. События фильма разворачиваются в отеле с говорящим названием «Love», в этот день здесь собрались вместе самые разные люди с необыкновенными судьбами и надеждой на то, что они достойны любви.

Администратор отеля Антон (Станислав Ярушин), кажется, единственный в кадре, кто ненавидит этот праздник, поскольку «что ни 14 февраля, то пожар, потоп или убийство». Но сегодняшний день пока не предвещает ничего плохого: влюбленные заселяются в номера, за окном завывает метель, а дома его ждет любящая жена Люба (Алина Алексеева), которая вот-вот родит. Антон, как человек ответственный (и русский — тема национальных привычек еще не раз всплывет по ходу действия), периодически берет взятки. Зарабатывать же надо, ребенок требует дополнительных финансов, так что можно и случайную проститутку (Екатерина Сахарова), заказанную в номер, пропустить. Каких можно ожидать от неё проблем?

Love

В другом конце отеля разворачивается настоящая шекспировская драма. Зрители станут свидетелями внутренних разборок пары геев. Борис (сам Сергей Светлаков) пытается заставить Юрия (Тимур Батрутдинов) открыться своей семье и наконец «выйти из шкафа». Тот до последнего сопротивляется, пока, собственно, эта самая семья не вторгается в номер. Оказывается, Юрий живет с Константином (Ян Цапник), который многозначительно бросает партнеру: «Юра, пошли домой». К слову, любовный треугольник — штамп романтической комедии, к которой еще не раз прибегнут авторы картины.

В одной из его вариаций любящая жена (Мария Миронова) вместе с частным детективом (Анатолий Белый) следит за мужем, находящимся в соседнем номере. Конечно, там он не один, а с любовницей. Искра, буря, безумие и пара стаканов с шампанским способны оттенить разрушенный брак нежным флиртом с детективом. Впрочем, не каждую из миниатюр фильма подталкивает вперед светлое чувство. Светлаков не очень-то разбирается в его оттенках, ведь за любовь порой выдает нечто невообразимое.

Love

Например, в истории с полной девушкой-горничной (Наталья Паршенкова), мечтающей о любви, потому что «три года никто ягодку не скрывал» (фраза, одновременно источающая пошлость и вульгарность), мы вроде как должны проникнуться идеей бодипозитива. Никто из окружающих не высказывает претензий к ее телосложению или отсутствию заботы о своей внешности и здоровье. Подруга и коллега по уборке номеров Гуля (Сабина Ахмедова) задаст ей единственно правильный вектор: «Ты просто верь – и все произойдет». Занятно, что во вселенной «Love», как и в жизни, идея «человеку нужен человек» патологически не может соседствовать с самодостаточностью и самобытностью — одиноким этот фильм откровенно противопоказан, себя они в этом кино не увидят, ведь любовь — работа двух людей.

За тем же «светлым чувством» в сценарии Светлакова прячется и насилие. Половые акты в фильме периодически происходят вопреки всем современным веяниям. Мало того, что почти все герои употребляют алкоголь, что автоматически делает интимную близость лишенной принципа согласия. Некоторые из героев — допустим, студент Семен (Филипп Ершов) — не получив желаемого от той самой проститутки, без стеснения берет ее силой. Ну а что такого, деньги же уплачены за час, а час еще не закончился. «Управился, зараза, за пять минут», — выскажет, уходя из номера, героиня Екатерины Варнавы. Другие персонажи — как, например, пожилые Дима (Юрий Стоянов) и Таня (Елена Валюшкина) — попытаются наверстать упущенные десятилетия с помощью «Виагры» (конечно, в студенческие годы он был в нее влюблен) во время просмотра шоу с Андреем Малаховым. За светлое чувство выдается и страх одиночества (в духе «некому будет подать стакан воды»).

Love

В интерьере красивого отеля происходит ряд историй, призванных дарить любовь друг другу, несмотря ни на что (ревность, дети от других мужчин, опека родителей, страх «выйти из шкафа», etc.). Но в сухом остатке фильм «Love» лишен и юмора, и ярких актерских работ, и, главное, праздничного настроения, которое картина могла бы передать зрителям. Не спасает даже камео Ксении Собчак во время БДСМ-практик…