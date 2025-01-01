Спектакль Отцы и сыновья

Пьеса Брайана Фрила по мотивам романа Ивана Тургенева «Отцы и дети»

Зрителей посадят на деревянную веранду, через льняные шторы будет проглядывать летнее солнце. Тургеневские барышни спасаются от зноя в изысканных шляпках с широкими полями и кружевных зонтиках, наслаждаются домашним мороженым и холодной водой из ручья, протекающего прямо посреди сцены. В фоне — романсы Бетховена и пение птиц, создающие атмосферу уюта и тепла.

Визит Аркадия и Базарова

Именно в этот русский оазис, где не хочется говорить о политике или общественных воззрениях, приезжают Аркадий Кирсанов и его друг Базаров в мае 1859 года.

Базаров: герой или трагическая фигура?

Для всех Базаров был человеком без страха и упрека, олицетворяющим лучшие черты, как нас воспитывали, так мы и воспринимали его, читая Тургенева. Однако, эта фигура оказывается не столь однозначной. Люди страдают от этого безжалостного, жестокого человека, но больше всех, похоже, страдает он сам.

Смерть и любовь

Жизнь Базарова искупается смертью. Но даже выше смерти может быть только любовь. Любовь, которая важнее революции и любых размышлений, даже о судьбе народа. Базаров избегал любви, смеялся над ней, но в итоге споткнулся, и любовь посмеялась над ним.