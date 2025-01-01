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Отцы и сыновья
Билеты от 1600₽
Киноафиша Отцы и сыновья

Спектакль Отцы и сыновья

Постановка
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке 16+
Продолжительность 2 часа 45 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1600₽

О концерте/спектакле

Пьеса Брайана Фрила по мотивам романа Ивана Тургенева «Отцы и дети»

Зрителей посадят на деревянную веранду, через льняные шторы будет проглядывать летнее солнце. Тургеневские барышни спасаются от зноя в изысканных шляпках с широкими полями и кружевных зонтиках, наслаждаются домашним мороженым и холодной водой из ручья, протекающего прямо посреди сцены. В фоне — романсы Бетховена и пение птиц, создающие атмосферу уюта и тепла.

Визит Аркадия и Базарова

Именно в этот русский оазис, где не хочется говорить о политике или общественных воззрениях, приезжают Аркадий Кирсанов и его друг Базаров в мае 1859 года.

Базаров: герой или трагическая фигура?

Для всех Базаров был человеком без страха и упрека, олицетворяющим лучшие черты, как нас воспитывали, так мы и воспринимали его, читая Тургенева. Однако, эта фигура оказывается не столь однозначной. Люди страдают от этого безжалостного, жестокого человека, но больше всех, похоже, страдает он сам.

Смерть и любовь

Жизнь Базарова искупается смертью. Но даже выше смерти может быть только любовь. Любовь, которая важнее революции и любых размышлений, даже о судьбе народа. Базаров избегал любви, смеялся над ней, но в итоге споткнулся, и любовь посмеялась над ним.

Режиссер
Леонид Хейфец
В ролях
Макар Запорожский
Макар Запорожский
Алексей Сергеев
Игорь Марычев
Евгений Парамонов
Александр Андриенко
Александр Андриенко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 сентября
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке Москва, Пушкарев пер., 21
19:00 от 1600 ₽
4 сентября
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке Москва, Пушкарев пер., 21
19:00 от 1600 ₽
22 октября
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке Москва, Пушкарев пер., 21
19:00 от 1600 ₽
13 ноября
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке Москва, Пушкарев пер., 21
19:00 от 1600 ₽

Фотографии

Отцы и сыновья Отцы и сыновья Отцы и сыновья Отцы и сыновья Отцы и сыновья Отцы и сыновья Отцы и сыновья Отцы и сыновья

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