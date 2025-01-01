Меню
Киноафиша Сериалы Менталистка

Менталистка (2025 - …)

Mentalistka 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТВ-3
Продолжительность сериала 0 минут

О чем сериал

Главная героиня сериала — психолог Полина Михайлова, в исполнении Александры Никифоровой, на первый взгляд кажется обычным специалистом, который умеет читать людей и замечать детали. Но у Полины есть уникальный дар: прикасаясь к предмету или человеку, она может увидеть их прошлое. Скрывая свои способности от окружающих, Полина устраивается работать в полицию, чтобы найти пропавшую сестру, и начинает работать в паре с капитаном Игорем Ветровым. Его роль исполняет Макар Запорожский. Игорь — профессионал до мозга костей, аналитик и скептик, который не верит ни в какие чудеса и сверхъестественные явления. Однако по ходу расследований он вынужден признать: без дара Полины не обойтись, а сама она не только необычный человек, но и ценный напарник.

В ролях
Александра Никифорова
Макар Запорожский
Вера Новикова
Вера Новикова
Владимир Ляхов
Евгения Синицкая
Максим Дромашко
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Кадры из сериал
