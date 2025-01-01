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Разбойники
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Спектакль Разбойники

Постановка
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Новая интерпретация драмы Шиллера от режиссера Евгения Закирова

Литературный критик Виссарион Белинский однажды описал драму Шиллера как «пламенный, дикий дифирамб, подобно лаве исторгнувшийся из глубины юной, энергической души». В новой сценической интерпретации этой пьесы, режиссер Евгений Закиров и художник Евгения Шутина создают уникальное пространство, где герои Шиллера оказываются в условиях, напоминающих университетскую кафедру, залы старого замка и грозовое небо, готовое разразиться настоящими молниями.

Конфликт и мораль

На сцене разворачивается драма братьев Мор, вставших на путь зла и жестокости. Евгений Закиров комментирует: «Эта пьеса – своеобразный «поучительный» эксперимент персонажей над самими собой». Шиллер раскрывает перед нами, куда могут завести гордыня и зависть, если морально оступиться.

Тёмная сторона человеческой природы

Режиссер подчеркивает, что безудержный путь зла и насилия может быть одновременно страшно веселым и захватывающим. «Мстить, добиваться, пробиваться, достигать, убивать, идти по головам, бороться за справедливость, за признание, за любовь, за богатство» – это категории, исследуемые Шиллером.

Красота в трагедии

Возможно, величие заключается в том, чтобы «сгореть красиво»? Эта мысль пронизывает новую интерпретацию и приглашает зрителей задуматься о сложных аспектах человеческой природы.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую постановку, которая заставит вас переосмыслить многие привычные идеи о добре и зле.

Режиссер
Евгений Закиров
В ролях
Никита Языков
Илья Никулин
Илья Никулин
Андрей Гусев
Андрей Гусев
Макар Запорожский
Макар Запорожский
Кирилл Кусков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке Москва, Пушкарев пер., 21
18:00 от 1200 ₽
29 сентября
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке Москва, Пушкарев пер., 21
19:00 от 1200 ₽
2 октября
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке Москва, Пушкарев пер., 21
19:00 от 1000 ₽
27 октября
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке Москва, Пушкарев пер., 21
19:00 от 700 ₽
6 ноября
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке Москва, Пушкарев пер., 21
19:00 от 1000 ₽
26 ноября
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке Москва, Пушкарев пер., 21
19:00 от 1000 ₽

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