Спектакль Разбойники

Новая интерпретация драмы Шиллера от режиссера Евгения Закирова

Литературный критик Виссарион Белинский однажды описал драму Шиллера как «пламенный, дикий дифирамб, подобно лаве исторгнувшийся из глубины юной, энергической души». В новой сценической интерпретации этой пьесы, режиссер Евгений Закиров и художник Евгения Шутина создают уникальное пространство, где герои Шиллера оказываются в условиях, напоминающих университетскую кафедру, залы старого замка и грозовое небо, готовое разразиться настоящими молниями.

Конфликт и мораль

На сцене разворачивается драма братьев Мор, вставших на путь зла и жестокости. Евгений Закиров комментирует: «Эта пьеса – своеобразный «поучительный» эксперимент персонажей над самими собой». Шиллер раскрывает перед нами, куда могут завести гордыня и зависть, если морально оступиться.

Тёмная сторона человеческой природы

Режиссер подчеркивает, что безудержный путь зла и насилия может быть одновременно страшно веселым и захватывающим. «Мстить, добиваться, пробиваться, достигать, убивать, идти по головам, бороться за справедливость, за признание, за любовь, за богатство» – это категории, исследуемые Шиллером.

Красота в трагедии

Возможно, величие заключается в том, чтобы «сгореть красиво»? Эта мысль пронизывает новую интерпретацию и приглашает зрителей задуматься о сложных аспектах человеческой природы.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую постановку, которая заставит вас переосмыслить многие привычные идеи о добре и зле.