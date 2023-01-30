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Киноафиша Сериалы Красный Яр

Красный Яр (2023 - …)

Красный Яр
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 6 часов 40 минут
О чем сериал

Сериал «Красный яр» – это российский исторический детектив о последствиях «золотой лихорадки». В современный город Красноярск прибывает пара необычных гостей – молодой историк Виктор Антонов и француженка Барбара с русскими корнями. По официальной версии, они собираются снять документальный фильм о Сибири. На самом же деле у Барбары есть доставшаяся ей по наследству карта XIX века, предположительно, ведущая к богатому месторождению золота. Но енисейская земля еще помнит кровавую войну за этот металл.

В ролях
В ролях
Константин Крюков
Константин Крюков
Сергей Юшкевич
Сергей Юшкевич
Макар Запорожский
Макар Запорожский
Денис Зыков
Петр Рыков
Петр Рыков
Софья Шуткина
Софья Шуткина
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Красный Яр»
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
30 января 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
30 января 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
31 января 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
31 января 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
1 февраля 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
1 февраля 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
2 февраля 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
2 февраля 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Красный Яр - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 8 эпизодов
 
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