Сериал «Красный яр» – это российский исторический детектив о последствиях «золотой лихорадки». В современный город Красноярск прибывает пара необычных гостей – молодой историк Виктор Антонов и француженка Барбара с русскими корнями. По официальной версии, они собираются снять документальный фильм о Сибири. На самом же деле у Барбары есть доставшаяся ей по наследству карта XIX века, предположительно, ведущая к богатому месторождению золота. Но енисейская земля еще помнит кровавую войну за этот металл.