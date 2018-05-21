«Моя жизнь»: Рецензия Киноафиши

Ни дня без тренировки

За последние несколько лет российский кинематограф проявил особенную тягу к спортивным драмам: «Движение вверх», «Чемпионы», «Лед», «Тренер» и многие другие картины подобного жанра завоевали зрительские симпатии и получили хорошие кассовые сборы в прокате. Второй полнометражный фильм режиссера Алексея Луканева если и имеет шансы достигнуть этой приятной участи, то только из-за поднятой темы и мелодраматичного жанра, но никак не благодаря художественным достоинствам.

Фильм начинается разухабистым скандированием болельщиков на трибуне спортивного стадиона: «Россия! Россия!». И сразу с первого кадра ты начинаешь чувствовать себя некомфортно – дело даже не в том, что бело-сине-красные флаги развеваются не слишком живо (погружения в масштабы футбольного матча не происходит), а в том, что этот показной патриотический напуск в начале задает классическое «в лоб» до самого конца фильма.

Кадр из фильма «Моя жизнь»

Маленький мальчик Сережа мечтает стать футболистом. Это желание зарождается на наших глазах: в родительском доме собралась большая компания по случаю важного матча сборной, они пьют, радуются и объясняют ребенку, как футбольные победы важны для страны. Худощавый паренек внимает сказанное и отправляется на поле нащупывать почву. Но, конечно, не все так просто: у Сережи не только проблемы с костями, но еще и с массой тела, так что в футбольную секцию его не берут. Мальчик не отчаивается и упорно на протяжении года вталкивает в себя тарелки каши и усердно занимается во дворе с отцом. Кажется, должно выглядеть как-то вдохновляюще, но этого не происходит.

Сюжет начинает развиваться по шаблону. А когда каждое действие героя угадывается за несколько минут до его совершения, общая картина представляется до жути банальной. В сценарии появляются: самая красивая девочка в классе Оля – первая и конечно единственная любовь главного героя и соперник (естественно не только по спорту) – Гриша.

Кадр из фильма «Моя жизнь»

Сережа живет по принципу: «Ни дня без тренировки!», что очень задевает его возлюбленную и служит постоянной причиной их ссор. Этот псевдо-конфликт якобы разрешается в фильме финальным хэппи-эндом, (который почему-то всегда очень хочется отменить в подобных картинах), но по сути виснет в воздухе, как и множество недописанных в сценарии вещей.

Главный сюжетный поворот метит в трагедию, но в итоге не выходит даже качественной драмой. Не будем придираться к событию: в жизни, правда, бывает такое, что и в кино бы обозвали чернухой. Возможно, таким образом создатели фильма пытались обратиться к настоящему, к той непридуманной реальности, где даже самая успешная история может закончится в секунду. Но это совершенно невозможно в условиях, где пафосная музыка перекрывает даже самую талантливую актерскую игру, нарочито диктуя свои слезовыжимательные правила.

Кадр из фильма «Моя жизнь»

Все герои – такие необъяснимо хорошие ребята, какие бывают только в сказках. Ну, едят они свою кашу, да бегают по вечерам во дворике, будучи маленькими детьми. Потом став постарше, отказываются от шампанского на вечеринках. Игнорируют симпатичных девушек, идя на тренировку – решение отличное, эти дамы такие верные, что готовы ждать свидания и двадцать лет. Вся надежда была на Гришу, да и тот не устоял перед сюжетными спекуляциями и подался в правильные.

Кадр из фильма «Моя жизнь»

В идеале фильм должен был стать мотивирующей историей успеха спортсмена, не потерявшего в веру в себя, несмотря ни на что – хороший пафос для спортивной драмы. Но в итоге картина «Моя жизнь» не может претендовать даже на это. Предсказуемый финал оборачивается изобилием забавных, вряд ли запланированных моралей: то ли нам рекомендуют бросить своих возлюбленных ради работы мечты, мол если по-настоящему любят – дождутся. То ли просто тонко намекают на то, что необязательно долго трудиться, чтобы что-то получилось: вспомним славного Гришу, которого взяли по блату в футбол. Гришу, который с легкостью прогуливал тренировки, гулял с девчонками, напивался и вообще никогда не чувствовал напряга, хотя в последней сцене стоит на вершине успеха вместе с трудягой Сережей. Впрочем, что поделать, коли такая у них жизнь.

Варвара Цыпина

В российском прокате с 31 мая

Расписание и покупка билетов на фильм «Моя жизнь»