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Киноафиша Рецензии «Моя жизнь»: Рецензия Киноафиши

«Моя жизнь»: Рецензия Киноафиши

21 мая 2018 00:00
«Моя жизнь»: Рецензия Киноафиши
Ни дня без тренировки

За последние несколько лет российский кинематограф проявил особенную тягу к спортивным драмам: «Движение вверх», «Чемпионы», «Лед», «Тренер» и многие другие картины подобного жанра завоевали зрительские симпатии и получили хорошие кассовые сборы в прокате. Второй полнометражный фильм режиссера Алексея Луканева если и имеет шансы достигнуть этой приятной участи, то только из-за поднятой темы и мелодраматичного жанра, но никак не благодаря художественным достоинствам.

Фильм начинается разухабистым скандированием болельщиков на трибуне спортивного стадиона: «Россия! Россия!». И сразу с первого кадра ты начинаешь чувствовать себя некомфортно – дело даже не в том, что бело-сине-красные флаги развеваются не слишком живо (погружения в масштабы футбольного матча не происходит), а в том, что этот показной патриотический напуск в начале задает классическое «в лоб» до самого конца фильма.

Кадр из фильма «Моя жизнь»
Кадр из фильма «Моя жизнь»

Маленький мальчик Сережа мечтает стать футболистом. Это желание зарождается на наших глазах: в родительском доме собралась большая компания по случаю важного матча сборной, они пьют, радуются и объясняют ребенку, как футбольные победы важны для страны. Худощавый паренек внимает сказанное и отправляется на поле нащупывать почву. Но, конечно, не все так просто: у Сережи не только проблемы с костями, но еще и с массой тела, так что в футбольную секцию его не берут. Мальчик не отчаивается и упорно на протяжении года вталкивает в себя тарелки каши и усердно занимается во дворе с отцом. Кажется, должно выглядеть как-то вдохновляюще, но этого не происходит.

Сюжет начинает развиваться по шаблону. А когда каждое действие героя угадывается за несколько минут до его совершения, общая картина представляется до жути банальной. В сценарии появляются: самая красивая девочка в классе Оля – первая и конечно единственная любовь главного героя и соперник (естественно не только по спорту) – Гриша.

Кадр из фильма «Моя жизнь»
Кадр из фильма «Моя жизнь»

Сережа живет по принципу: «Ни дня без тренировки!», что очень задевает его возлюбленную и служит постоянной причиной их ссор. Этот псевдо-конфликт якобы разрешается в фильме финальным хэппи-эндом, (который почему-то всегда очень хочется отменить в подобных картинах), но по сути виснет в воздухе, как и множество недописанных в сценарии вещей.

Главный сюжетный поворот метит в трагедию, но в итоге не выходит даже качественной драмой. Не будем придираться к событию: в жизни, правда, бывает такое, что и в кино бы обозвали чернухой. Возможно, таким образом создатели фильма пытались обратиться к настоящему, к той непридуманной реальности, где даже самая успешная история может закончится в секунду. Но это совершенно невозможно в условиях, где пафосная музыка перекрывает даже самую талантливую актерскую игру, нарочито диктуя свои слезовыжимательные правила.

Кадр из фильма «Моя жизнь»
Кадр из фильма «Моя жизнь»

Все герои – такие необъяснимо хорошие ребята, какие бывают только в сказках. Ну, едят они свою кашу, да бегают по вечерам во дворике, будучи маленькими детьми. Потом став постарше, отказываются от шампанского на вечеринках. Игнорируют симпатичных девушек, идя на тренировку – решение отличное, эти дамы такие верные, что готовы ждать свидания и двадцать лет. Вся надежда была на Гришу, да и тот не устоял перед сюжетными спекуляциями и подался в правильные.

Кадр из фильма «Моя жизнь»
Кадр из фильма «Моя жизнь»

В идеале фильм должен был стать мотивирующей историей успеха спортсмена, не потерявшего в веру в себя, несмотря ни на что – хороший пафос для спортивной драмы. Но в итоге картина «Моя жизнь» не может претендовать даже на это. Предсказуемый финал оборачивается изобилием забавных, вряд ли запланированных моралей: то ли нам рекомендуют бросить своих возлюбленных ради работы мечты, мол если по-настоящему любят – дождутся. То ли просто тонко намекают на то, что необязательно долго трудиться, чтобы что-то получилось: вспомним славного Гришу, которого взяли по блату в футбол. Гришу, который с легкостью прогуливал тренировки, гулял с девчонками, напивался и вообще никогда не чувствовал напряга, хотя в последней сцене стоит на вершине успеха вместе с трудягой Сережей. Впрочем, что поделать, коли такая у них жизнь.

Варвара Цыпина

В российском прокате с 31 мая

Расписание и покупка билетов на фильм «Моя жизнь»

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