«Мастер» — новый российский сериал, снятый в жанре спортивной драмы. Действие разворачивается вокруг экс-пилота гоночной команды Дениса Сазонова, который намерен возродить свою карьеру после многолетнего перерыва. Однако это оказывается крайне непросто. Довольно быстро становится понятно, что Сазонов был уволен за неприемлемое поведение. Скандальный уход серьезно испортил его репутацию. Главный герой жаждет вернуть уважение других спортсменов и любовь фанатов. Ради этого он готов выиграть будущее ралли. Увы, никто не хочет возвращать его в команду. В итоге Денис устраивается в «КАМАЗ-мастер» обычным уборщиком. Он проходит все этапы карьерного роста, не жалуясь на высокомерие и насмешки других...