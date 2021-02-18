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Постер к сериалу Мастер
Постер к сериалу Мастер
Постер к сериалу Мастер
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Киноафиша Сериалы Мастер
Мастер (2021 - …) Мастер 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Premier
Телеканал НТВ
Продолжительность 8 часов 0 минут
О чем сериал

«Мастер» — новый российский сериал, снятый в жанре спортивной драмы. Действие разворачивается вокруг экс-пилота гоночной команды Дениса Сазонова, который намерен возродить свою карьеру после многолетнего перерыва. Однако это оказывается крайне непросто. Довольно быстро становится понятно, что Сазонов был уволен за неприемлемое поведение. Скандальный уход серьезно испортил его репутацию. Главный герой жаждет вернуть уважение других спортсменов и любовь фанатов. Ради этого он готов выиграть будущее ралли. Увы, никто не хочет возвращать его в команду. В итоге Денис устраивается в «КАМАЗ-мастер» обычным уборщиком. Он проходит все этапы карьерного роста, не жалуясь на высокомерие и насмешки других...

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Игорь Петренко
Игорь Петренко
Аристарх Венес
Аристарх Венес
Анатолий Белый
Анатолий Белый
Сергей Шакуров
Сергей Шакуров
Макар Запорожский
Макар Запорожский
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Мастер - Сезон 1 Сезон 1
2021, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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