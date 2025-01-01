Меню
Персоны
Леди Гага
Награды
Награды и номинации Леди Гаги
Lady GaGa
Награды и номинации Леди Гаги
Оскар 2019
Лучшая песня к фильму
Победитель
Лучшая песня к фильму
Победитель
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 2023
Лучшая песня к фильму
Номинант
Лучшая песня к фильму
Номинант
Оскар 2016
Лучшая песня к фильму
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучшая песня
Победитель
Лучшая песня
Победитель
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2016
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 2023
Лучшая песня
Номинант
Золотой глобус 2022
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Номинант
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Special Class Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Variety Special
Номинант
Outstanding Variety Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Номинант
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Original Music
Победитель
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучшая женская роль
Номинант
Золотая малина 2025
Худшая экранная пара
Победитель
Худшая женская роль
Номинант
Золотая малина 2014
Худшая женская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2019
Лучший актёр или актриса в кинофильме
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2023
Лучшая песня
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2022
Лучший актёр или актриса в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
