«Алиса в Стране чудес»: Рецензия Киноафиши

В прокат выходит музыкальный фильм « Алиса в Стране Чудес », который предлагает совершенно новую трактовку культовой сказки.

Когда вы приходите в первый класс, вам говорят: «Забудьте все, что вы учили дома». Когда вы переходите в старшие классы, вам говорят: «Забудьте все, что вы учили в пятом классе». Когда вы поступаете в университет, вам говорят: «Забудьте все, что вы учили в школе». А на работе предлагают забыть все, чему вас учили в университете. Московской школьнице Алисе повезло чуть больше: она попала в Страну чудес — место настолько необычное, что в нем сразу всё, что было сдвинуто набекрень, встало на место. А что было на месте, соответственно, стало набекрень. В общем, типичная жизнь подростка, только в весьма нетипичном антураже.

«Алиса в Стране Чудес» — экранизация вольная, но не столько книги Льюиса Кэрролла, сколько аудиоспектакля Владимира Высоцкого (по сценарию Олега Герасимова), который сам знатно перелопатил известную историю. Проще говоря, из одного абсурда с глубокими смыслами сделал свой абсурд со своими глубокими смыслами. Такое отношение к первоисточнику словно развязало руки и современным авторам — продюсеру Даниле Шарапову, который был автором идеи нового фильма, и сценаристке Карине Чувиковой, не так давно покорившей многих своим сериалом « Между нами химия ». Их «Алиса» — безумная и пестрая фантазия со знакомыми каждому персонажами, но в новом обличии, а также со своими собственными темами, центральной из которых стали время и любовь.

Да, именно любовь! Новой Алисе 15 лет, и, пожалуй, один из самых трогательных и достоверно разыгранных эпизодов фильма — это замирание сердца при виде первой влюбленности и неловкие разговоры в коридорах школы. Это новое, еще не артикулированное чувство отправляет Алису в кроличью нору. Это давнее, уже подзабытое чувство оказывается в центре конфликта Безумного Шляпника и Королевы. Любовь добавляет абсурдистскому сюжету достаточный градус рациональности, чтобы зрители, которым не нравится, когда в истории всё нелогично, могли сказать: «А, ну это потому что она влюблена». И этого объяснения будет им достаточно для принятия чудесатой реальности.

Вторым движком сюжета становится поиск времени, которого взрослым постоянно не хватает, а дети его предпочитают не замечать. Страна чудес оказывается тем самым местом, где время остановилось. Звучит, как мечта, как «остановись мгновенье, ты прекрасно», но на деле мир без времени оказывается розовым проклятием, потому что без времени нет перемен, а без перемен нет движения жизни. И, пожалуй, это главный урок, который предстоит выучить Алисе, которая сбежала в сказку прямиком из школы и в школьном платье. Спасибо Синей Гусенице, которая споет об этом песенку, понятную даже не столько детям, сколько взрослым. И это еще одна тема, которую затрагивает это фонтанирующее красками кино.

Другая проблематика — это взросление. Согласно классической драматургии, которой создатели фильма попытались подчинить этот исходно путаный сюжет, приключения на грани испытаний всегда должны вести из точки А, то есть детства, в точку Б, то есть взрослость. И Алиса, хоть и не глупенькая и не робкая девочка, но все же еще живет в детских грезах, предпочитая печенье супу. Парад фантастических существ, каждый из которых — антипод людей, которых Алиса знает в своей реальной жизни, показывает и абсурд взрослой жизни, и ответственность за свои слова и поступки, которой героине предстоит обучиться.

Идея с антиподами взята из песни про антиподов, одной из самой ярких на пластинке. Пока Алиса падает в кроличью нору вместе с Додо (не спрашивайте), он быстро объясняет ей и зрителям эту концепцию, чтобы никто не удивлялся отсутствию, например, антропоморфных животных в кадре и присутствию исключительно людей, но в необычном обличии. Актеры, а звездный каст в «Алисе» действительно впечатляет, разумеется, отыгрывают кроличьи, попугайские и мышиные замашки, оправдывая свои антиподные имена, но в целом разыгрывают утрированную драму человеческих отношений. Как будто все то, что в реальной жизни они вынуждены скрывать или придерживать, в Стране чудес из изнанки становится лицевой стороной их персоналий. В том числе и вокальные данные.

Если про Ирину Горбачеву многие знают, что она не только талантливый лицедей, но и певица с приятным тембром, а Анна Пересильд поет едва ли ни давнее, чем снимается в кино, то вот лиричный Милош Бикович заставляет снять перед его Шляпником свою шляпу. А краш многих современных девчонок Артем Кошман окончательно влюбит их в себя своим выразительным, бархатистым, обволакивающим и оттого опасным баритоном. Сложно судить, насколько верным был ход создателей написать новую музыку на стихи Высоцкого. Современную, стильную. Но саундтрек получился эффектным, как ни крути. И если предположить, что целевая аудитория фильма — по большей части те, для кого пластинка с аудиоспектаклем не была личным культом (а таких среди взрослых людей немало, что бы ни писала Википедия), некоторые треки из фильма действительно могут стать хитами плейлистов.

Ну и, конечно, костюмы. Про них можно снимать отдельное кино. Сам материал располагает к полету фантазии во все стороны, и художники по костюмам вместе с художниками-постановщиками оторвались по полной. Причем это не компьютерное безумие, каким мог похвастать Тим Бертон , а во многом рукотворное, аналоговое творение во главе с шубой Чеширского кота, которую, как гласит легенда (и пресс-релиз), хотела отжать у него вся съемочная группа (и Ира Горбачева в первую очередь). Этот фильм хочется даже не разглядывать, а ощупывать. И заглянуть в каждую из разбросанных по кадру дверей: в какие еще миры они заведут героев?