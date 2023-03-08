В центре сюжета ― конфликт белградского криминального авторитета Петара Мараша и куратора сербского преступного мира по кличке Красный. Вражда начинается из-за участка земли в сербской глубинке, по которому пройдёт часть газопровода и где пересекаются интересы российских и американских спецслужб. Спасаясь от наёмников, Мараш оказывается в России, где сталкивается с агентом секретной службы Ларисой и невольно становится причастным к гибели ее брата. На Петара объявляется тотальная охота. Он становится мишенью для сербских, российских и американских спецагентов, а также могущественных мафиозных кланов всей Юго-Восточной Европы. Под угрозой не только жизнь самого Мараша, но и его жены, сына, родителей и многочисленных друзей.