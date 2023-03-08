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Киноафиша Сериалы Балканский ветер

Балканский ветер (2023 - …)

Балканский ветер 16+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Okko
О чем сериал

В центре сюжета ― конфликт белградского криминального авторитета Петара Мараша и куратора сербского преступного мира по кличке Красный. Вражда начинается из-за участка земли в сербской глубинке, по которому пройдёт часть газопровода и где пересекаются интересы российских и американских спецслужб. Спасаясь от наёмников, Мараш оказывается в России, где сталкивается с агентом секретной службы Ларисой и невольно становится причастным к гибели ее брата. На Петара объявляется тотальная охота. Он становится мишенью для сербских, российских и американских спецагентов, а также могущественных мафиозных кланов всей Юго-Восточной Европы. Под угрозой не только жизнь самого Мараша, но и его жены, сына, родителей и многочисленных друзей.

Балканский ветер - трейлер
Балканский ветер
трейлер
В ролях
В ролях
Эрик Робертс
Эрик Робертс
Алексей Гуськов
Алексей Гуськов
Оксана Акиньшина
Оксана Акиньшина
Уильям Болдуин
Уильям Болдуин
Алексей Гришин
Алексей Гришин
Милош Бикович
Милош Бикович
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Балканский ветер»
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
8 марта 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Балканский ветер - Сезон 1 Сезон 1
2023, 1 эпизод
 
Кадры из сериала
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