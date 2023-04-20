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Киноафиша Сериалы Вызов. О фильме, покорившем космос

Вызов. О фильме, покорившем космос (2023 - …)

Вызов. О фильме, покорившем космос 12+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Start
О чем сериал

Когда Клим Шипенко начал мечтать о космосе? Кому пришла в голову идея снять кино на околоземной орбите? Сколько часов подготовки и тренировок понадобилось Юлии Пересильд, чтобы отправиться на космическую станцию и убедительно играть торакального хирурга? И почему в невесомости актриса чувствовала себя особенно красивой? Обо всем, что зрители не смогут увидеть в кинотеатре, о работе десятков специалистов за кадром, о сложностях, которые пришлось преодолеть создателям «Вызова», можно будет узнать из документального проекта на START.

Вызов. О фильме, покорившем космос - тизер
Вызов. О фильме, покорившем космос
тизер
В ролях
В ролях
Клим Шипенко
Клим Шипенко
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд
Милош Бикович
Милош Бикович
Игорь Гордин
Игорь Гордин
Антон Шкаплеров
Антон Шкаплеров
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Вызов. О фильме, покорившем космос»
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
20 апреля 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Сезон 1
2023, 1 эпизод
 
Кадры из сериала
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