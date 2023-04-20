Когда Клим Шипенко начал мечтать о космосе? Кому пришла в голову идея снять кино на околоземной орбите? Сколько часов подготовки и тренировок понадобилось Юлии Пересильд, чтобы отправиться на космическую станцию и убедительно играть торакального хирурга? И почему в невесомости актриса чувствовала себя особенно красивой? Обо всем, что зрители не смогут увидеть в кинотеатре, о работе десятков специалистов за кадром, о сложностях, которые пришлось преодолеть создателям «Вызова», можно будет узнать из документального проекта на START.