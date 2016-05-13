«Такой же предатель, как и мы»: Рецензия Киноафиши

С мафией поведёшься — назад не вернёшься

Британская супружеская пара из преподавателя поэзии (Юэн МакГрегор) и успешного адвоката (Наоми Харрис) приезжает на марроканский курорт с целью починить свой расшатанный брак. Там они завязывают, казалось бы, ни к чему не обязывающее знакомство со взбаламошным русским олигархом Димой (Стеллан Скарсгард), его горячо любимой семьёй и сомнительными партнёрами по грязным делишкам. В результате экзотическая поездка становится катализатором бессчётного количества проблем и опасностей, как для злосчастной парочки, так и для Димы и его семьи. Дима просит нашего незадачливого филолога о чрезвычайно важной услуге — нужно передать британской разведке флэшку с огромным количеством компромата на своих британских и русских коллег по преступному бизнесу. Ведь Дима отмывает деньги для ошалевших русских воров, которые те через насквозь коррумпированного министра провизии собираются хранить у Королевы за пазухой, а Диму в скором времени нейтрализовать. В итоге супруги в одночасье становятся связующими звеньями между интернациональной мафией и доблестным и неподкупным агентом британских спецслужб, всеми способами пытающимся и спасти семью Димы, и получить от него всю необходимую информацию. И они совершенно не понимают, кому из них действительно можно доверять.

Кадр из фильма «Такой же предатель, как и мы»

«Такой же предатель, как и мы» - фильм чертовски серьёзный, из тех, что не собираются разжёвывать зрителю запутанный сюжет или нарочно его упрощать. Возможно, дело в сценарии, возможно, непосредственно в одноименной книге Джона ле Карре, по которой картина снята, - но при всей сложности сюжета его на удивление приятно распутывать и вообще следить за происходящим на экране. Фильм мог бы быть страшно перегружен объяснениями, как работает вся эта преступно-экономическая система, досконально объяснять тёмные связи между криминалом и правительством — и как хорошо, что режиссёр понимает, что это оказывается совершенно необязательным для того, чтобы заинтриговать. Не сказать, что «Предатель» приковывает к креслу, но он обеспечивает должный градус напряжения и выдерживает его до самого конца картины.

Кадр из фильма «Такой же предатель, как и мы»

За счёт чего? В первую очередь — мы верим персонажам. Некоторым мы можем не доверять, некоторых и откровенно ненавидеть, но всё это довольно-таки живые люди, приятны они или нет. Некоторые вторичные сюжетные линии, впрочем, если не беспокоят, то представляются необязательными для такого строгого, подсушенного сюжета. Душу греет парочка главных протагонистов — что особенно важно, между героями МакГрегора и Харрис чувствуется динамика отношений, по мере того, как одна экстремальная ситуация за другой сплачивают их вместе. Однако настоящий триумф здесь у Стеллана Скарсгарда, совершенно блестяще, на классе сыгравшего противоречивого, но принципиального бандита, готового лгать, блефовать и убивать ради спасения своей семьи. Вообще радует, что в западном триллере наконец-то нормально показали русских — во всяком случае, здешние бандиты не выглядят как пляшущие в обнимку с медведями пьяницы в шапках ушанках, более того, они могут дать фору любым отморозкам из наших сериалов про криминал. И, конечно же, этот фильм держит картинка, принявшая к сведению последние уроки нео-нуара и, пожалуй, сурового боевика в духе «Заложницы». «Такой же предатель» выдержан в перегруженной, мрачно-глянцевитой палитре, происходит действие в Париже, Марракеше или Берне — фильм безукоризненно сохраняет серьёзный, прохладный тон.

Кадр из фильма «Такой же предатель, как и мы»

В общем, первый серьёзный фильм Сюзанны Уайт (известной до этого по сериалам и «Моей ужасной няне 2») явно удался. Хоть «Такой же предатель, как и мы» и не открывает никаких новых границ, он успешно балансирует между хичкоковскими традициями и более энергичной и зубастой модификацией шпионского триллера за счёт крепкого сценария, отлично сыгранных главных героев и сочной операторской работы. Другое дело, что к повторному просмотру он вряд ли годится, однако фунцкию бодрого и умного шпионского триллера, причём с душой и человеческими ценностями, «Предатель» грамотно выполняет.

Митя Тюлин

В русском прокате с 12 мая.

Расписание и покупка билетов на фильм «Такой же предатель, как и мы»