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Лев Николаевич, Леванька, Левочка, как зовут его многочисленные друзья — успешный, гламурный, московский фотограф. Он умный, добродушный. И он абсолютно циничный человек, который может грубить людям. Он живет в мире, в котором талант, успех и слава ценятся превыше всего. В то же время он очень инфантилен, но не отдает себе в этом отчет. Детские страхи все еще внутри него.
|2 июня 2012
|Россия
|18+
|2 июня 2012
|Казахстан
|2 июня 2012
|Украина