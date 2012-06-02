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Постер фильма Метель
Метель - Трейлер
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Метель

, 2014
Россия / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Метель
Метель - Трейлер
Метель  Трейлер

О фильме

Лев Николаевич, Леванька, Левочка, как зовут его многочисленные друзья — успешный, гламурный, московский фотограф. Он умный, добродушный. И он абсолютно циничный человек, который может грубить людям. Он живет в мире, в котором талант, успех и слава ценятся превыше всего. В то же время он очень инфантилен, но не отдает себе в этом отчет. Детские страхи все еще внутри него.

В ролях

Григорий Добрыгин
Григорий Добрыгин
Равшана Куркова
Равшана Куркова
Тамара Спиричева
Владимир Виноградов
Владимир Виноградов
Леонид Мозговой
Леонид Мозговой
Нино Нинидзе
Нино Нинидзе
Евгений Гришковец
Евгений Гришковец
Николай Хомерики
Николай Хомерики
Ирина Хакамада
Ирина Хакамада
Дмитрий Быков
Дмитрий Быков
Режиссер Александр Гордон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 2 июня 2012
Дата выхода
2 июня 2012 Россия 18+
2 июня 2012 Казахстан
2 июня 2012 Украина

Рейтинг фильма

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Метель - Трейлер
Метель Трейлер
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