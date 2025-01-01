Меню
Киноафиша Персоны Григорий Добрыгин Награды

Награды и номинации Григорий Добрыгин

Grigoriy Dobrygin
Награды и номинации Григорий Добрыгин
Кинотавр 2013 Кинотавр 2013
Кинотавр. Короткометражный фильм - Диплом
Победитель
Кинотавр. Короткометражный фильм
Номинант
Берлинале 2010 Берлинале 2010
Лучший актер
Победитель
Кинофестиваль Кинотавр 2021 Кинофестиваль Кинотавр 2021
Полнометражный фильм
Номинант
Кинотавр 2019 Кинотавр 2019
Полнометражный фильм
Номинант
