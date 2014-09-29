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Возлюбленные сестры - трейлер
Киноафиша Трейлеры Возлюбленные сестры. Трейлер

Возлюбленные сестры. Трейлер

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Дата публикации: 29 сентября 2014
Возлюбленные сестры – Лето 1788-го года в Рудольштадте. Поэт-бунтарь Фридрих Шиллер и две нищие сестры являются членами аристократии Тюрингии. Вместе они проживают незабываемый период в их жизни, который свяжет их навсегда…
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6.1 Возлюбленные сестры
Возлюбленные сестры мелодрама, исторический, драма, 2014, Германия / Австрия / Швейцария
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