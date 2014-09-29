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Возлюбленные сестры. Трейлер
Возлюбленные сестры. Трейлер
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Дата публикации: 29 сентября 2014
Возлюбленные сестры
– Лето 1788-го года в Рудольштадте. Поэт-бунтарь Фридрих Шиллер и две нищие сестры являются членами аристократии Тюрингии. Вместе они проживают незабываемый период в их жизни, который свяжет их навсегда…
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6.1
Возлюбленные сестры
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