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Лалай-Балалай
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Лалай-Балалай, 2017

2017 / Россия
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

Фильм о противоречивых отношениях между забытой артисткой и юношей в самом начале пути.

7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 13 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 10 июня 2017
Возраст 16+
Режиссер
Руслан Братов
В ролях
Евгений Сытый
Евгений Сытый
Алексей Вертков
Алексей Вертков
Павел Ворожцов
Павел Ворожцов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Лалай-Балалай 2 постера
Кинофестиваль Кинотавр Приз конкурса «Кинотавр. Короткий метр»
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21 августа 2017 16:38
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