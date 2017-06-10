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Лалай-Балалай
Лалай-Балалай, 2017
2017 / Россия
7.1
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Жанр:
короткометражный
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О фильме
Фильм о противоречивых отношениях между забытой артисткой и юношей в самом начале пути.
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7.1
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность
13 минут
Год выпуска
2017
Премьера в мире
10 июня 2017
Возраст
16+
Режиссер
Руслан Братов
В ролях
Евгений Сытый
Алексей Вертков
Павел Ворожцов
Все актеры и съемочная группа
2 постера
Кинофестиваль Кинотавр
Приз конкурса «Кинотавр. Короткий метр»
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21 августа 2017 16:38
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