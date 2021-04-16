«Sheena667»: Рецензия Киноафиши

Где-то в Вышнем Волочке в обшарпанном боксе живут супруги Оля и Вадим. Она работает на почте и пытается провернуть грандиозную по масштабам провинции аферу с лотерейными билетами, а он – механик в автосервисе. Предприятие жены для него – единственный способ дотянуться до мечты в виде бэушного эвакуатора из Германии или Нидерландов. Но однажды из Интернета в выверенную до мелочей жизнь супругов врывается Sheena667 – красотка с огромными голубыми глазами и пухлыми губами из солнечной Джорджии, которая сначала вдохновляет Вадима начать учить английский, а затем и вовсе уехать в Америку.

«Sheena667» Григория Добрыгина – редкий в своих зрелости и остроумии дебют. С одной стороны, это результат работы людей, приложивших руку к его первому полному метру: тут и постоянные соратники Андрея Звягинцева – оператор Михаил Кричман и художник Андрей Понкратов, а один из сценаристов – Александр Родионов – работал и с Борисом Хлебниковым, и с Валерией Гай Германикой, и с Николаем Хомерики. Но авторская интонация самого Добрыгина, выступившего не только как режиссер, но и как сценарист и продюсер фильма, очень легко считывается. Кажется, все, кто принял участие в этом проекте, абстрагировались от своих прошлых работ, свойственных им стилистических приемов и под началом молодого режиссера сделали то-то новое.

Sheena667

Герой Владимира Свирского – Вадим – с одной стороны, исконно русский персонаж в духе Ивана-дурака: он не приметен, ни на что особо не претендует и живет по наитию. С другой, он вобрал в себя все то, что свойственно романтическим героям: он одинок и в какой-то момент вынужден делать выбор между приевшейся отупляющей реальностью жизни в Вышнем Волочке и далекой манящей мечтой о солнечной Джорджии. Свирский просто восхитительно сыграл этого наивного персонажа, в большущих голубых глазах которого нет ни намека на похоть или искушенность, причем ни когда он впервые волей случая оказывается на порно-сайте, ни позже, когда Sheena667 извивается вокруг шеста, танцуя только для него в приватном чате. Для него нет никакой грязи в этой «Интернет-женщине», все его чувства к ней – исключительно платонические, пусть даже влюбляется он не столько в нее, сколько в образ, который сам же и создал. Это и есть трагедия Вадима: бедняга не понимает, что для заморской красотки он, забавный простачек из холодной России, всего лишь очередной клиент. На смену смеху над отменным юмором фильма приходит тоска в момент осознания зрителем, что рано или поздно мечтам Вадима суждено разбиться о суровую реальность.

В эту парадигму «реальное – вымышленное» вписываются и две женщины Вадима. Оля – этакая Снежная Королева, у которой во главе угла всегда стоит прагматизм. Она борется с арендодателем за их с Вадимом убогий бокс, она руководит финансами, а все ее разговоры с Вадимом сводятся к их поездке за эвакуатором. Но с Sheena667 ему даже не нужно говорить, достаточно видеть ее, чтобы сочинить параллельную реальность, в которой он приехал в Америку, спас ее от сомнительного соседа по квартире и счастливо зажил с ней на фоне сочных зеленых пейзажей Джорджии после того, как она бросила заниматься вебкамом ради него.

Sheena667

Два этих мира – реальный и digital – не пересекаются, пока дело не доходит до главы, в фильме названной «Измена». Но интересно, что происходит это не когда Вадим впервые за все общение со своей Интернет-возлюбленной решается на виртуальный секс, а когда во время близости с женой представляет на ее месте Sheena667. Темы секса и чувственности Добрыгин обыграл очень любопытно. Близость Вадима с женой всегда происходит по одному сценарию: свет выключен, они под одеялом, в одежде и друг на друга даже не взглянут. Выходит, что секс с женой – что-то запретное, стыдное, и его нужно прятать. Но с Sheena667 все выходит иначе: он предстает в своем первозданном виде, смотрит на нее при свете дня, и чувственности в этом виртуальном опыте значительно больше, чем в реальном. Смелость в вынесении на экран секса – характерная черта этого фильма. Российские кинематографисты стараются избегать этой темы, то ли от излишней робости, то ли чтобы не шокировать впечатлительную публику: например, «Глубже!», несмотря на провокационность названия и завязки, оказался не богат на откровенности. Но Добрыгину удалось показать на экране близость между людьми, не свалившись при этом в пошлость.

«Sheena667» – остроумная комедия с трагическим послевкусием. Она может стать отличной альтернативой для тех, кто устал от пессимизма фильмов Звягинцева, потому что здесь нет ни одного причитания об «ужасах жизни» в провинции. Из Вышнего Волочка история о digital-любви могла бы перенестись в любую точку на карте, и все равно бы не утратила своей универсальности и злободневности.