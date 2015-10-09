Территория
– Территория — это место, где люди проверяются на прочность. Необозримые пространства, где тундра встречается с ледяными торосами Ледовитого океана. Суровый русский север, которому способны бросить вызов немногие. Геолог Илья Чинков, одержимый идеей найти легендарное золото Территории, собирает команду смельчаков, готовых поставить на карту все, включая собственные жизни.
Создателям фильма - поклон и восхищение.
Кто ещё не смотрел - поспешите: на Баррикадной идет ещё неделю. Но! попкорн брать не стоит...
А я вот начала подготовку к просмотру с романа. Теперь иду смотреть!
Не помню когда последний раз я так отзывался о нашем кино... Никогда не видел чтобы ни один зритель не соскочил с кресла до последней строчки титров и потушенного экрана. Просто идти и смотреть...
ЗЫ: Любителям попкорна сжевавшим свой мозг - фильм не для вас.
кто хочет испытать чувство гордости за страну (тоже подзабытое) идите и смотрите!
Кое-кто может предположить, что я сейчас тут стану горстями сыпать весь свой набор красочных прилагательных в превосходной степени и приводить примеры ассоциаций, как Гришковец про школу зимой, окажется на шажок от правды, но я напряжением всех сфинктеров воли, сравнимого с моим бросанием курить, всё же воздержусь и оставлю это вам.
Всему чиновничьему сословию, старательно не забытому, в еле ползущих завершительных титрах я прощаю всё за этот фильм... Цитадели, Сталинграды и Батальоны, снятие со сцены Тангейзера и даже запрет на танец Винни-Пуха и пчёлок. Три часа потрясённой красоты искупают многое. Уверяю вас, просто решите потратить их для себя и даже если слово "плато Путорана" подобно заклинанию, вызывает лишь в вас дух пожилой стервозной географички, а романтика в свитерах грубой вязки попахивает нафталином и ванилью, то и в этом несчастном случае вы почерпнёте багаж новых знаний.
Вы узнаете и запомните на всю жизнь:
* почему коньяк нужно пить из золочёных рюмок,
* как танцевать индийский танец Ганга,
* что у чая заваренного в консервной банке совершенно другой вкус,
* по каким признакам понять, что геолог заболел и чем, главное, его вылечить ;)
* кому необходимы костры в океане,
* рецепт приготовления пассерованной оленины,
* каким страшным оружием может быть кружение свечи на грампластинке,
* как надо подавать завтрак в постель и где самый лучший кофе.
Ну а всем проникнувшимся, я обещаю, что вы уже сами захотите узнать кто сыграл Гурина вместо Цыганова в экранизации далёкого 1978 года и уж однозначно вы точно будете осведомлены в чеке, сколько стоит книга Куваева просто потому, что режиссёр. не исключаю, что в сговоре с издателями, много чего утаил, зашифровал и хитрюще всем подмигнул.
Я вот дочитаю и схожу снова.
Никогда такой фигни со мной не происходило,
атвичаю...
Работа оператора-выше всяких похвал
я в терминах ничего не поняла. хотя спуск на лодках по бурным рекам зрелищно- однозначно.
фильм оочень депрессивен, и музыка такая психоделическая. навевает грустные думы...
Хорошо, что у меня были хрустяшки начёс, иначе бы уснула. Съемки природы супер, но не более. Сюжета никакого, набор каких-то фрагментов из жизни полярников - археологов. Закадровый грустный женский голос с умными тезисами. Интересно будет только любителям картинок из передач Нэшнл джеографик и полярникам.
Авторизация по e-mail