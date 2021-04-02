Расторгуев, 2021

30 июля 2018 года все новостные агентства наперебой рассказывали о страшной трагедии: документалист Александр Расторгуев и его товарищи по новому проекту были убиты в Центрально-Африканской республике. Обстоятельства их смерти так и остались невыясненными, но этот фильм не о них. Этот фильм об обстоятельствах жизни режиссёра Расторгуева подтолкнувших его на это опасное путешествие. На протяжении всего фильма герой говорит сам за себя, от первого лица. Автор фильма Евгения Останина — вдова режиссера, которая из его интервью, прямой речи, споров с коллегами и хроники отдельных проектов создает портрет Расторгуева и его этический и эстетический манифест.