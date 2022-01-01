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Расторгуев
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Расторгуев, 2021

2021 / Россия
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0 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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О фильме

30 июля 2018 года все новостные агентства наперебой рассказывали о страшной трагедии: документалист Александр Расторгуев и его товарищи по новому проекту были убиты в Центрально-Африканской республике. Обстоятельства их смерти так и остались невыясненными, но этот фильм не о них. Этот фильм об обстоятельствах жизни режиссёра Расторгуева подтолкнувших его на это опасное путешествие. На протяжении всего фильма герой говорит сам за себя, от первого лица. Автор фильма Евгения Останина — вдова режиссера, которая из его интервью, прямой речи, споров с коллегами и хроники отдельных проектов создает портрет Расторгуева и его этический и эстетический манифест.

мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 2021
Возраст 18+
Режиссер
Евгения Останина
В ролях
Любовь Аркус
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук
Григорий Добрыгин
Григорий Добрыгин
Павел Костомаров
Никита Кукушкин
Никита Кукушкин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Расторгуев 1 постер
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