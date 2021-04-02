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Постер фильма Расторгуев
7.7
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7.7

Расторгуев

, 2021
Rastorguev
Россия / документальный / 18+
Постер фильма Расторгуев
7.7

О фильме

30 июля 2018 года все новостные агентства наперебой рассказывали о страшной трагедии: документалист Александр Расторгуев и его товарищи по новому проекту были убиты в Центрально-Африканской республике. Обстоятельства их смерти так и остались невыясненными, но этот фильм не о них. Этот фильм об обстоятельствах жизни режиссёра Расторгуева подтолкнувших его на это опасное путешествие. На протяжении всего фильма герой говорит сам за себя, от первого лица. Автор фильма Евгения Останина — вдова режиссера, которая из его интервью, прямой речи, споров с коллегами и хроники отдельных проектов создает портрет Расторгуева и его этический и эстетический манифест.

В ролях

Любовь Аркус
Любовь Аркус
Self
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук
Self
Григорий Добрыгин
Григорий Добрыгин
Self
Павел Костомаров
Self
Никита Кукушкин
Никита Кукушкин
Self
Margolit Eugene
Self
Дарья Мельникова
Дарья Мельникова
Self
Юлия Борисовна Навальная
Self
Алексей Анатольевич Навальный
Self
Алексей Попогребский
Self
Режиссер Евгения Останина
Сценарист Евгения Останина
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 2 апреля 2021
Сборы в мире $2 026
Производство TVINDIE Film Production
Другие названия
Rastorguev, Rastorhuev, Расторгуев

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 11 голосов
7.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 6 мая 2025

Отзывы о фильме

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