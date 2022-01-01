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Detective bureau "Felix"

Сыскное бюро «Феликс», 1993

1993 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
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О фильме

Плещеев оказывается в тюрьме из-за своей возлюбленной Ларисы. Она совершила очень серьезную кражу, а он признался в ее преступлении. Спустя годы он выходит на свободу. Он хочет воссоединиться со своей обожаемой женщиной, но она предает его, ведь теперь она богата и успешна. Плещеев решается на месть. Он ворует у нее собачку, зная, что это самое ценное в ее жизни. В итоге хитрая Лариса решает организовать новый бизнес - воровать любимых собак у богатых владельцев, возвращая их за солидные суммы денег.

4.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 1993
Возраст 12+
Режиссер
Владимир Лаптев
В ролях
Андрей Соколов
Андрей Соколов
Мария Голубкина
Мария Голубкина
Игорь Дмитриев
Игорь Дмитриев
Наталья Крачковская
Наталья Крачковская
Александра Захарова
Александра Захарова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сыскное бюро «Феликс» 1 постер
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