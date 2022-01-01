Сыскное бюро «Феликс», 1993

Плещеев оказывается в тюрьме из-за своей возлюбленной Ларисы. Она совершила очень серьезную кражу, а он признался в ее преступлении. Спустя годы он выходит на свободу. Он хочет воссоединиться со своей обожаемой женщиной, но она предает его, ведь теперь она богата и успешна. Плещеев решается на месть. Он ворует у нее собачку, зная, что это самое ценное в ее жизни. В итоге хитрая Лариса решает организовать новый бизнес - воровать любимых собак у богатых владельцев, возвращая их за солидные суммы денег.