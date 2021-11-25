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Вячеслав Невинный
Вячеслав Невинный
Vyacheslav Nevinny
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Вячеслав Невинный
Vyacheslav Nevinny
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Дата рождения
30 ноября 1934
Возраст
74 года
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
31 мая 2009
Карьера
Актер
Биография Вячеслав Невинный
Родился 30 ноября 1934 года. Тула, СССР (Россия).
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Фильмография Вячеслав Невинный
Волшебник изумрудного города
семейный, приключения, фэнтези
1994, Россия
5.0
Небеса обетованные
комедия, драма
1991, СССР
7.0
Шкура
комедия
1991, СССР
5.0
Самоубийца
комедия
1990, СССР
5.0
Клетка
анимация, короткометражный
1989, СССР
5.0
Лиловый шар
фантастика, семейный, фэнтези
1987, СССР
6.0
Приключения пингвиненка Лоло
анимация
1986, СССР / Япония
7.0
Гостья из будущего
фантастика, приключения, семейный
1985, СССР
8.0
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