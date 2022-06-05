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Анатолий Папанов
Анатолий Папанов
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Анатолий Папанов
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Дата рождения
31 октября 1922
Возраст
64 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
5 августа 1987
Карьера
Актер
Место рождения
Вязьма, Смоленская губерния (Смоленская область), РСФСР (Россия)
Рост
184 см
Биография Анатолия Папанова
Родился 31 октября 1922 года. Вязьма, Смоленская губерния, РСФСР (Смоленская область, Россия).
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Фильмография Анатолия Папанова
Праздник новогодней елки
детский, семейный
1991, СССР
0.0
Холодное лето пятьдесят третьего
драма, боевик
1987, СССР
8.0
Медведь – липовая нога
анимация, короткометражный
1984, СССР
6.0
Время желаний
драма
1984, СССР
7.0
Комический любовник, или Любовные затеи сэра Джона Фальстафа
комедия
1983, СССР
6.0
Волчище – серый хвостище
анимация
1983, СССР
7.0
Отцы и деды
комедия, мелодрама
1982, СССР
7.0
Так сойдет
анимация
1981, СССР
6.0
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Статьи о персоне
Папанов до конца жизни жалел о том, что озвучил «Ну, погоди!»
Актер хотел, чтобы его запомнили совсем по другим ролям.
Написать
5 июня 2022 09:17
В каком городе снимали «Бриллиантовую руку»?
Съемки фильма «Бриллиантовая рука» проходили с апреля по ноябрь 1968 года в Москве, павильонах «Мосфильма» и других городах Советского Союза.
Написать
22 ноября 2021 14:36
Где снимали фильм «Бриллиантовая рука»?
Съемки фильма «Бриллиантовая рука» проходили как в одном из павильонов «Мосфильма», так и на натурных объектах.
Написать
22 ноября 2021 12:50
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