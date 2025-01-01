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Вишневый сад
Билеты от 1100₽
Киноафиша Вишневый сад

Спектакль Вишневый сад

Чехов в репризах
Постановка
Ленком Марка Захарова 16+
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1100₽

О концерте/спектакле

Шедевр Чехова и его новое прочтение Марком Захаровым

Бессмертие чеховского гения
Антон Павлович Чехов создал пьесу, которая стала энциклопедией русской души. «Вишнёвый сад» наполнен всем, что мы знаем, помним и хотим, — и одновременно заставляет задуматься о том, чего мы не понимаем в своей жизни. Эта «трагическая комедия» остаётся актуальной и вдохновляет зрителей даже сегодня, несмотря на множество её интерпретаций в театральном пространстве России.

Смелость и творчество режиссёра
Режиссёр Марк Захаров решился на дерзкий шаг, заново взглянув на классическое произведение. Работая над постановкой, он не использовал полный текст пьесы, а создал сценарий, включающий фантасмагорические отступления и современные акценты. Захаров признаётся: его работа сценариста всегда допускала свободу интерпретации, как это было, например, в экранизации «Обыкновенного чуда» Евгения Шварца.

Лопахин – автобиографический персонаж Чехова
Особое внимание уделяется фигуре купца Лопахина. Чехов считал его во многом автобиографическим героем и настоятельно предлагал эту роль Константину Станиславскому. «Тонкая натура с длинными пальцами», в которой, по мнению Чехова, могла проснуться «дьявольская купеческая сила», становилась символом эпохальных перемен.

Памяти великих артистов
Постановка Захарова связана с памятью о выдающемся актёре Олеге Янковском. Он репетировал роль Гаева вместе с Александром Збруевым, но, к сожалению, это стало его последним спектаклем. Захаров посвятил эту работу памяти великого артиста.

Послание зрителю
Марк Захаров утверждает, что искусство не может понравиться всем, особенно в наше время. Однако его желание — создать спектакль, который станет близким и понятным современному зрителю, вызывая отклик «здесь и сейчас».

Эта постановка — не только признание в любви к Чехову, но и попытка осмыслить его бессмертный шедевр через призму сегодняшних реалий.

Режиссер
Марк Захаров
Марк Захаров
В ролях
Александра Захарова
Александра Захарова
Анна Зайкова
Анна Зайкова
Олеся Железняк
Олеся Железняк
Алла Юганова
Алла Юганова
Александр Збруев
Александр Збруев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 сентября
Ленком Марка Захарова Москва, М.Дмитровка, 6
19:00 от 1500 ₽
23 сентября
Ленком Марка Захарова Москва, М.Дмитровка, 6
19:00 от 1100 ₽
7 октября
Ленком Марка Захарова Москва, М.Дмитровка, 6
19:00 от 1100 ₽
29 октября
Ленком Марка Захарова Москва, М.Дмитровка, 6
19:00 от 1100 ₽

Фотографии

Вишневый сад Вишневый сад Вишневый сад Вишневый сад Вишневый сад Вишневый сад Вишневый сад Вишневый сад Вишневый сад Вишневый сад Вишневый сад Вишневый сад Вишневый сад Вишневый сад Вишневый сад Вишневый сад Вишневый сад Вишневый сад Вишневый сад

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