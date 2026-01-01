Великий комбинатор
Великий комбинатор

Спектакль Великий комбинатор

Ленком Марка Захарова 16+
О спектакле

Спектакль по роману «Золотой телёнок» в Ленкоме

Театр Ленком представляет новый спектакль Владимира Панкова по знаменитому произведению Ильфа и Петрова — «Золотой телёнок». Это настоящая плутовская комедия с острой сатирой на основе событий периода НЭПа.

Название спектакля отсылает к библейскому образу, символизирующему пагубную страсть к наживе, алчность и тщеславие. Для героев романа «золотым тельцом» становится подпольный миллионер Корейко — источник легких денег.

Персонажи и их стремления

В спектакле также присутствует ироничное прозвище Остапа Бендера, харизматичного шарлатана, практикующего «честные способы отъема денег». Главный герой — неисправимый мечтатель, который находит смысл жизни в своих идеях, что контрастирует с серой действительностью.

Спектакль не только развлекает, но и заставляет задуматься о высоком социальном пафосе. Все герои одновременно одержимы жаждой денег и теряют человеческие черты, отклоняясь от истинных ценностей.

Музыкальное оформление

Музыка в спектакле играет важную роль, становясь самостоятельным действующим лицом. Она раскрывает новый смысл истории, превращая знакомый с детства сюжет в притчу о вечных человеческих страстях и пороках. В основе музыкальной композиции будут звучать джаз «ревущих» двадцатых годов, отечественный шансон и авторская музыка.

Режиссер
Владимир Панков
В ролях
Максим Аверин
Иван Агапов
Александр Збруев
Андрей Леонов
Станислав Житарев
9 июня вторник
19:00
Ленком Марка Захарова Москва, М.Дмитровка, 6
от 6200 ₽
10 июня среда
19:00
от 6200 ₽
26 июня пятница
19:00
от 6200 ₽
27 июня суббота
19:00
от 4900 ₽
10 июля пятница
19:00
от 1500 ₽
11 июля суббота
19:00
от 1500 ₽
12 сентября суббота
19:00
от 1500 ₽
13 сентября воскресенье
19:00
от 1500 ₽
3 октября суббота
19:00
от 1500 ₽
4 октября воскресенье
19:00
от 1500 ₽

Отзывы

Наша рецензия: Рецензия на спектакль «Великий комбинатор» в театре Ленком: Деньги, джаз и авантюра

Спектакль «Великий комбинатор» - одна из самых ожидаемых премьер сезона в Ленкоме. Роман гениев сатиры - Ильфа и Петрова - зазвучит по-новому, но со свойственной ему иронией и азартом.

