Спектакль Великий комбинатор

Спектакль по роману «Золотой телёнок» в Ленкоме

Театр Ленком представляет новый спектакль Владимира Панкова по знаменитому произведению Ильфа и Петрова — «Золотой телёнок». Это настоящая плутовская комедия с острой сатирой на основе событий периода НЭПа.

Название спектакля отсылает к библейскому образу, символизирующему пагубную страсть к наживе, алчность и тщеславие. Для героев романа «золотым тельцом» становится подпольный миллионер Корейко — источник легких денег.

Персонажи и их стремления

В спектакле также присутствует ироничное прозвище Остапа Бендера, харизматичного шарлатана, практикующего «честные способы отъема денег». Главный герой — неисправимый мечтатель, который находит смысл жизни в своих идеях, что контрастирует с серой действительностью.

Спектакль не только развлекает, но и заставляет задуматься о высоком социальном пафосе. Все герои одновременно одержимы жаждой денег и теряют человеческие черты, отклоняясь от истинных ценностей.

Музыкальное оформление

Музыка в спектакле играет важную роль, становясь самостоятельным действующим лицом. Она раскрывает новый смысл истории, превращая знакомый с детства сюжет в притчу о вечных человеческих страстях и пороках. В основе музыкальной композиции будут звучать джаз «ревущих» двадцатых годов, отечественный шансон и авторская музыка.