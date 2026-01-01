Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Захаров
Билеты от 1500₽
Киноафиша Захаров

Спектакль Захаров

Постановка
Ленком Марка Захарова 16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О спектакле

Спектакль-концерт: Вдохновение от Марка Захарова

Театр «Ленком Марка Захарова» представит уникальный концерт, в котором артисты исполнят музыкальные и драматические номера из культовых спектаклей. В программе прозвучат произведения из таких знаковых спектаклей, как Тиль, Хория, Мистификация, Проснись и пой, Безумный день, или Женитьба Фигаро. Также зрители смогут насладиться номерами из известных фильмом Марка Захарова: Обыкновенное чудо и Формула любви.

Центром композиции станет проникновенный монолог Александры Захаровой, в котором актриса обращается к своему отцу. Вместе с ней зрители вспомнят важные события жизни легендарного режиссера, его личные переживания, а также семейные моменты и отношения с коллегами и друзьями.

Участники концерта

В постановке примут участие:

  • Александра Захарова
  • Анна Якунина
  • Максим Аверин
  • Иван Агапов
  • Дмитрий Певцов
  • Виктор Раков
  • Андрей Соколов
  • Сергей Степанченко
  • Анна Большова
  • Олеся Железняк
  • Любовь Матюшина
  • Геннадий Козлов
  • Игорь Миркурбанов
  • Игорь Фокин
  • Александра Волкова
  • Татьяна Збруева
  • Елена Степанова
  • Сергей Пиотровский
  • Антон Шагин
  • Ансамбль Аракс

Не упустите возможность побывать на этом незабываемом концерте, который объединяет в себе музыкальные шедевры и театральное искусство.

Режиссер
Владимир Панков
В ролях
Александра Захарова
Александра Захарова
Анна Якунина
Анна Якунина
Максим Аверин
Максим Аверин
Иван Агапов
Иван Агапов
Дмитрий Певцов
Дмитрий Певцов

Купить билет на спектакль Захаров

Помощь с билетами
Июнь
Октябрь
21 июня воскресенье
20:00
Ленком Марка Захарова Москва, М.Дмитровка, 6
от 2000 ₽
13 октября вторник
19:00
Ленком Марка Захарова Москва, М.Дмитровка, 6
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Пила вино и хохотала. Красное
16+
Комедия

Пила вино и хохотала. Красное

29 июня в 19:00 ЦДКЖ
от 1500 ₽
Заповедник
18+
Драма

Заповедник

30 июня в 19:00 Студия театрального искусства
от 500 ₽
Девчата
12+
Мюзикл

Девчата

13 июня в 19:00 Театр на Мельникова
от 600 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше