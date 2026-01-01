Спектакль Захаров

Спектакль-концерт: Вдохновение от Марка Захарова

Театр «Ленком Марка Захарова» представит уникальный концерт, в котором артисты исполнят музыкальные и драматические номера из культовых спектаклей. В программе прозвучат произведения из таких знаковых спектаклей, как Тиль , Хория , Мистификация , Проснись и пой , Безумный день, или Женитьба Фигаро . Также зрители смогут насладиться номерами из известных фильмом Марка Захарова: Обыкновенное чудо и Формула любви .

Центром композиции станет проникновенный монолог Александры Захаровой, в котором актриса обращается к своему отцу. Вместе с ней зрители вспомнят важные события жизни легендарного режиссера, его личные переживания, а также семейные моменты и отношения с коллегами и друзьями.

Участники концерта

В постановке примут участие:

Александра Захарова

Анна Якунина

Максим Аверин

Иван Агапов

Дмитрий Певцов

Виктор Раков

Андрей Соколов

Сергей Степанченко

Анна Большова

Олеся Железняк

Любовь Матюшина

Геннадий Козлов

Игорь Миркурбанов

Игорь Фокин

Александра Волкова

Татьяна Збруева

Елена Степанова

Сергей Пиотровский

Антон Шагин

Ансамбль Аракс

