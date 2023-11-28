Девушки преодолевают страх и обретают мужество в трейлере военной драмы «Воздух»

Дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» представил первый трейлер экшен-драмы о Великой Отечественной войне «Воздух», повествующей о судьбе девушек, вынужденных сражаться против военно-воздушных сил нацистской Германии. В прокат картина выйдет 18 января 2024 года.

В центре сюжета — группа юных девушек-летчиц во главе с героинями Анастасии Талызиной и Аглаи Тарасовой. Они присоединяются к смешанному авиационному полку, чтобы стать непосредственными участницами воздушных битв с силами противника. Не имея опыта и подлинного понимания того, что такое война, главные героини вынуждены приспосабливаться к жестоким обстоятельствам, справляясь со страхом смерти, обретая мужество и идя на великие жертвы ради общей победы.

Режиссером выступает Алексей Герман — младший. Над сценарием вместе с ним работала Елена Киселева. В актерском составе также задействованы Сергей Безруков, Елена Лядова, Антон Шагин, Кристина Лапшина, Мария Мельникова и другие.

Над проектом работали специалисты, старавшиеся детально воспроизвести на экране изображаемую эпоху. Творческая команда воссоздала не только многие локации, включая аэродромы, Эрмитаж времен блокады Ленинграда и руины Сталинграда, но и модели боевых самолетов. Многие костюмы были сшиты вручную.