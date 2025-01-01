После того как следователь Корбут во время задержания застрелил подозреваемого, он больше не знает покоя — ночами его терзает бессонница. Визиты к штатному психологу не приносят облегчения, лишь усиливают скепсис к методам терапии. Тем временем на его плечи ложится новое запутанное дело, от успешного раскрытия которого зависит его карьера. Чтобы распутать клубок загадок, Корбуту предстоит обратиться к помощи гипнотерапевта Новицкого. Но сможет ли он довериться человеку, который сам фигурирует в расследовании как один из главных подозреваемых в убийстве?..