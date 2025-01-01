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Киноафиша Сериалы Бессонница

Бессонница (2025 - …)

Bessonnica 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон

О чем сериал

После того как следователь Корбут во время задержания застрелил подозреваемого, он больше не знает покоя — ночами его терзает бессонница. Визиты к штатному психологу не приносят облегчения, лишь усиливают скепсис к методам терапии. Тем временем на его плечи ложится новое запутанное дело, от успешного раскрытия которого зависит его карьера. Чтобы распутать клубок загадок, Корбуту предстоит обратиться к помощи гипнотерапевта Новицкого. Но сможет ли он довериться человеку, который сам фигурирует в расследовании как один из главных подозреваемых в убийстве?..

В ролях
В ролях
Антон Хабаров
Антон Хабаров
Юрий Чурсин
Юрий Чурсин
Артур Ваха
Артур Ваха
Антон Шагин
Антон Шагин
Александра Ребенок
Александра Ребенок
Светлана Смирнова-Кацагаджиева
Светлана Смирнова-Кацагаджиева
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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