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Постер сериала Анка с Молдаванки
Постер сериала Анка с Молдаванки
Постер сериала Анка с Молдаванки
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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3 постера
Киноафиша Сериалы Анка с Молдаванки

Анка с Молдаванки (2015 - 2015)

Anka s Moldavanki 18+
Год выпуска 2015
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 7 часов 10 минут

О чем сериал

1970-е годы, Одесса. Аня Ксенаки – девушка из интеллигентной семьи знакомится с молодым человеком Аркадием Сотниковым. Вскоре выясняется, что он является главарем одесской банды, промышляющей грабежами. Но криминальная романтика увлекает Аню. Она влюбляется в Сотникова и вместе с ним начинает планировать преступления, проявляя при этом незаурядные выдумку и фантазию. Сотников же после встречи с Аней грабит только для того, чтобы начать новую жизнь. Участившиеся налеты заставляют бросить на поиски их организатора лучшие силы УГРО. В это время в Одессу возвращается Николай Васильев – сын городского начальника уголовного розыска и первая любовь Ани, с которым ее разлучили в юности. Девушка из семьи грека, имевшая родственников за границей, казалась не лучшей партией восходящей звезде уголовного сыска, и родители отправили Николая в Москву. Теперь волею судьбы Васильев возглавляет поиски Сотникова. Николай идет по следу банды, не подозревая, что одним из инициаторов преступлений является Аня, юношеские чувства к которой у него так и не угасли. В какой-то момент Аня понимает, что любит обоих. Девушка оказывается в эпицентре противостояния сразу нескольких сил. Ей приходится жить двойной жизнью и в силу обстоятельств помогать и Васильеву, и Сотникову. Оперативники и уголовники начинают подозревать, что "Анка" – "засланный казачок". И если она срочно что-то не придумает, то погибнет…

В ролях
В ролях
Антон Шагин
Антон Шагин
Станислав Бондаренко
Станислав Бондаренко
Екатерина Кузнецова
Екатерина Кузнецова
Валерий Бассэль
Валерий Бассэль
Наталья Доля
Сергей Калантай
Сергей Калантай
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Сезоны
Анка с Молдаванки - Сезон 1 Сезон 1
2015, 10 эпизодов
 
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