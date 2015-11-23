1970-е годы, Одесса. Аня Ксенаки – девушка из интеллигентной семьи знакомится с молодым человеком Аркадием Сотниковым. Вскоре выясняется, что он является главарем одесской банды, промышляющей грабежами. Но криминальная романтика увлекает Аню. Она влюбляется в Сотникова и вместе с ним начинает планировать преступления, проявляя при этом незаурядные выдумку и фантазию. Сотников же после встречи с Аней грабит только для того, чтобы начать новую жизнь. Участившиеся налеты заставляют бросить на поиски их организатора лучшие силы УГРО. В это время в Одессу возвращается Николай Васильев – сын городского начальника уголовного розыска и первая любовь Ани, с которым ее разлучили в юности. Девушка из семьи грека, имевшая родственников за границей, казалась не лучшей партией восходящей звезде уголовного сыска, и родители отправили Николая в Москву. Теперь волею судьбы Васильев возглавляет поиски Сотникова. Николай идет по следу банды, не подозревая, что одним из инициаторов преступлений является Аня, юношеские чувства к которой у него так и не угасли. В какой-то момент Аня понимает, что любит обоих. Девушка оказывается в эпицентре противостояния сразу нескольких сил. Ей приходится жить двойной жизнью и в силу обстоятельств помогать и Васильеву, и Сотникову. Оперативники и уголовники начинают подозревать, что "Анка" – "засланный казачок". И если она срочно что-то не придумает, то погибнет…