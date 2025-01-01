Меню
Джон Херт
Награды
Награды и номинации Джон Херт
John Hurt
Награды и номинации Джон Херт
Оскар 1981
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1979
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1979
Лучший актёр второго плана
Победитель
Золотой глобус 1981
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
BAFTA 2012
Outstanding British Contribution to Cinema
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1981
Лучшая мужская роль
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1979
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1976
Best Actor
Победитель
BAFTA 2010
Best Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1991
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1980
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1972
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Берлинале 2009
Особый Тедди
Победитель
