«Безропотно во тьму»: Рецензия Киноафиши

Жизнь и смерть

Фильм Эрика Стайлза «Безропотно во тьму» снят по одноименной пьесе Н.Дж. Криспа. Главную роль в картине исполнил Джон Херт. Неутешительный диагноз был поставлен актеру в 2015 году, в 2017 его не стало. Его герою из «Безропотно во тьму» также пришлось услышать из уст врача ужасающую весть. Ральф, прославленный сценарист и писатель, узнает, что из-за болезни жить ему осталось недолго. Оставшееся время он решает потратить на восстановление отношений с сыном, которого ранее никогда не подпускал близко, и подготовку молодой супруги (София Хелин) к жизни без него. Но планы сценариста были подпорчены ‒ Майкл (Макс Браун) приезжает не один, он привозит подружку (Эрин Ричардс), и ее присутствие раздражает готовящегося к смерти Ральфа.

Кадр из фильма «Безропотно во тьму»

В руках Эрика Стайлза было так много козырных карт, чтобы достойно разыграть партию, но, к сожалению, наличие козыря не всегда ведет к безоговорочной победе. «Безропотно во тьму» в его интерпретации касается, безусловно, болезненных и важных тем лишь вскользь, пролистывая последние дни жизни главного героя как глянцевый рекламный проспект с обработанными в фотошопе картинками. Стайлз контурно обозначает ряд серьезных вопросов и не останавливается подробнее ни на одном из них, не давая драме вырваться наружу. «Безропотно во тьму» словно постоянно сдерживает себя, заглушает буйство эмоций и вместо глубины раскаяния и сожалений выдает один комедийный шаблон за другим.

Кадр из фильма «Безропотно во тьму»

Вот Ральф пытается принизить избранницу сына, но красивая блондинка оказывается к тому же умна и остра на язык. А вот Анна, мечтавшая стать матерью, но пожертвовавшая своими мечтами из-за мужа, узнает, что Ральф скоро станет дедушкой, и не может состроить счастливую мину на раз-два-три. Кстати, ее чувства мало волнуют режиссера. Если конфликт с сыном как-то еще разрабатывается и освещается на экране, то переживания супруги умирающего писателя всего лишь одно из сюжетных ответвлений, не заслуживших нюансированной проработки. Тем не менее у фильма есть своя искра – лента держится на харизме Джона Херта. Его появление в кадре, ворчание и проникновенные беседы о жизни после смерти с нежданным гостем (Чарльз Дэнс), наполнено волнением и жизнью и замедляет темп весьма суетливого повествования.

Кадр из фильма «Безропотно во тьму»

«Безропотно во тьму» касается не только межличностных отношений героев ленты, драмеди пытается балансировать между примирением с неизбежностью смерти и любовью к жизни. Правда, эквилибрист из Стайлза вышел не самый ловкий. Он неуклюже совмещает споры об эвтаназии с ослепляющей яркостью весеннего солнца. Противопоставление вечности природы и смертности человека, цикличности времен года и обретения бессмертия в потомках – мотив, конечно, не новый, и он вряд ли исчерпан. Но «Безропотно во тьму» лишен поэтичности, и это, несмотря на то, что название фильма взято из стихотворения Дилана Томаса, строки которого звучат в ленте.

Кадр из фильма «Безропотно во тьму»

Стайлз отчасти излишне рьяно проговаривает нечто очень важное и слишком агрессивно и плоско показывает радости и тепло, выпавшие на долю Ральфа, лишая переживания близких людей главного героя глубины и интимности. Он также не заставляет вибрировать и рифмоваться метафоры, которыми, казалось бы, усыпана картина. «Безропотно во тьму» берет интенсивные, насыщенные цвета и пытается избегать полутонов. Тем не менее ода жизни, пусть даже и скомканная, с трудом улавливающая ритм, и ода любви к родным и близким людям в ленте все же звучат. Фильм не принуждает плакать, а изо всех сил стремится вызвать улыбку, воспевая простые, но порой чрезвычайно трудные в исполнении вещи – любовь и терпение.

Елена Громова

Расписание и покупка билетов на фильм «Безропотно во тьму»