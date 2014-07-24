«Геракл»: Рецензия Киноафиши

Совместными усилиями сценаристов очередного «Геракла» (один из которых, Ивен Спилиотопулос, до этого создавал такие героические эпосы, как «Винни-Пух и Слонотоп: Хеллоуин» и «Три мушкетера: Микки, Дональд, Гуфи») и российских переводчиков получился фильм-праздник. 358 год до нашей эры, Македония, пираты, юноша, висящий над колом, нацеленным ему прямо в пахово-анальную область. Торопливый рассказ о подвигах Геракла. Явление крепко накачанного Дуэйна Джонсона и его подельников, включая непременную девицу в кожаном и фиванского берсерка. Возглас Геракла: «Цивилизация слишком изменилась для нас». Но в жизни всегда есть место еще одному подвигу. Действие перемещается во Фракию, в район «горы Астикус» (это так передано – через латинское mons Asticus и английское Mount Asticus – название Балканских гор), где царю Котису и его юному наследнику Арию (названному то ли в честь раннехристианского ересиарха, то ли в честь арийской расы) угрожает… «вождь Резус». Это переводчик, увидев имя Rhesus, не сумел опознать фракийского царя Реса, союзника троянцев и персонажа «Илиады». «Сколько зла причинил нам проклятый Резус!», «Резус наступает!»… и так весь фильм. «Мы росли вместе, оба – сироты, выживали на улицах Афин, потом была армия», – вспоминает один из героев, явно перепутав Афины с Бронксом или Бруклином. «Ты сослужил суверену большую службу», – торжественно говорит Эврисфей, не подозревая, что в Древней Греции еще не было «суверенов». Так же как не было самой «Греции», а равно «империи» и «генералов». «Генералом» здесь называют полководца Ситакла, одного из персонажей той густейшей геркулесовой (от Hercules) историко-мифологической каши, которую заварил автор одноименного комикса Стив Мур. Впрочем, «генералом» здесь дело не ограничивается: в финальных титрах фигурирует такой фракийский воин, как Lt. Marcos, то есть лейтенант Маркос (интересно, почему не субкоманданте Маркос?). Возможно, реаниматорам греческих мифов стоило бы поподробнее остановиться на этом персонаже, посвятив ему отдельное киноисследование – под названием, скажем, «Женщина фракийского лейтенанта»…

Если вычесть казус с Резусом и мешанину из всего и вся, то в сухом остатке будет нормальное, среднестатистическое, ничем не примечательное кино (хотя и значительно превосходящее опус Ренни Харлина, где экстатически соединились трэш, снятый по мотивам видеозаписей боев в грязи, и дамский роман). Кино о том, что нет никаких богов и полубогов, что герой – это тот, кто сделал себя сам, регулярно качаясь и не пропуская ни одной тренировки, и что настоящими героями всегда оказываются простые парни (и девицы: конечно же, девицы тоже) с улицы: грубоватые, плутоватые, но на самом деле очень честные, очень добрые и очень благородные. А все зло – от царей да генералов, которые должны быть торжественно пронзены, сидючи на троне, или показательно погребены под статуями низвергнутых божеств (образцово символичные сцены!). И тогда, по убеждению Бретта Рэтнера, на всю нашу Фракию снизойдет непременное счастье…

Сергей Терновский